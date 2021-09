Le président sud-coréen annonce vouloir mettre un terme à la consommation de viande de chien dans son pays

Le président de la Corée du Sud souhaite une loi interdisant la consommation de viande de chien. Une position historique dans un pays où cette pratique est encore de mise parmi certaines catégories de la population.

Moon Jae-in, président de la République de Corée, a annoncé ce lundi 27 septembre sa position en faveur de l’interdiction de la consommation de viande de chien dans le pays, rapporte Reuters.

Une annonce faite à l’issue de la réunion qu’il a eue avec son Premier ministre Kim Boo-kyum, durant laquelle ils abordaient notamment la prise en charge des animaux abandonnés et la mise en place d’un système d’enregistrement obligatoire pour les chiens.

« Après le briefing, il a déclaré qu'il était temps d'envisager une interdiction de la viande de chien », a indiqué Park Kyung-mee, porte-parole du président, dans un communiqué.

C’est la première fois que Moon Jae-in se prononce aussi clairement pour une mesure interdisant cette pratique de plus en plus controversée en Corée du Sud. Une initiative qui serait de nature à relancer le débat autour de ce sujet qui a d’ailleurs été évoqué par plus d’un candidat à l’élection présidentielle de 2022.

Lee Jae-myung, gouverneur de la province de Gyeonggi et prétendant à la magistrature suprême, en fait partie. Tout comme l’opposant Yoon Seok-youl, qui tient toutefois une posture plus réservée ; il estime que la consommation de viande de chien relève d’un « choix personnel ».

Les Sud-coréens en majorité favorables à la fin du marché de la viande de chien

La pratique tend à devenir marginale en Corée du Sud. La plupart des personnes qui continuent de manger de la viande canine appartiennent aux anciennes générations et vivent principalement dans des localités rurales. Un nombre croissant de citoyens la rejettent et sont sensibles aux droits des animaux. De plus en plus d’établissements liés à ce marché ferment leurs portes, comme cette maison de vente aux enchères à Namyangju.

D’après un sondage récemment publié, 78% des Sud-coréens pensent que la production et la vente de viande de chien et de chat devraient être interdites. Près d’une personne interrogée sur 2 se dit favorable à l’interdiction totale de sa consommation.