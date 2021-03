Après des mois d’enquête, la principale maison de vente aux enchères de viande de chien ferme ses portes en Corée du Sud

Photo d'illustration

C’est une grande victoire pour les militants de la cause animale en Corée du Sud. La plus grande maison de vente aux enchères de viande de chien du pays a été définitivement close. L’organisation Lady Freethinker enquêtait sur l’établissement depuis l’été 2020.

« Des chiens terrifiés, recroquevillés dans des cages exiguës et sales pendant que les ouvriers les piquaient avec des crochets métalliques ». C’est le calvaire que vivaient ces animaux et qu’a décrit Nina Jackel, fondatrice de l’organisation Lady Freethinker, dans le récent communiqué annonçant la fermeture d’un sinistre établissement appelé Nakwon.

Il s’agissait de l’une des principales maisons de vente aux enchères de chiens, destinée à alimenter le marché de la viande canine en Corée du Sud. Une entreprise dont l’activité a donc officiellement cessé, comme le rapporte People.

Lady Freethinker avait attiré l’attention des autorités sur ce site se trouvant à Namyangju (Nord-ouest de la Corée du Sud) l’été dernier. Son équipe avait filmé les lieux, faisant ainsi découvrir des images insoutenables où plus de 200 chiens, répartis dans des dizaines de cages, attendaient d’être vendus aux plus offrants pour être ensuite acheminés vers les abattoirs.

Avec l’aide de l’association locale Save Korean Dogs, Lady Freethinker avait également lancé une pétition demandant la fermeture de Nakwon. Elle a recueilli 46 000 signatures. Les résultats de ses investigations ont été présentés à Cho Kwang-han, maire de Namyangju, qui a demandé une enquête à son tour au début de ce mois de mars.

Une pratique qui « doit désormais faire partie du passé »

L’élu, qui avait déjà collaboré avec Lady Freethinker sur d’autres dossiers liés à la cause animale, en a ainsi obtenu la fermeture pour « construction illégale d’une structure et modification de son utilisation sans permis ». Il est, en effet, à signaler que le commerce de la viande canine n’est pas encore interdit dans le pays, bien que « la majorité des Coréens n’en consomme pas », rappelle Nina Jackel. Les chiens qui s’y trouvaient ont été évacués et pris en charge.

« Nous applaudissons le maire Cho pour son action décisive, qui envoie un message fort à l’échelle internationale : le marché de la viande de chien doit désormais faire partie du passé », a également déclaré la fondatrice de Lady Freethinker.