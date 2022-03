Le plaidoyer d'une famille pour aider son jeune Cockapoo souffrant de problèmes cardiaques à mener une vie normale

Les propriétaires d’un chiot de 4 mois atteint de 2 maladies cardiaques espèrent pouvoir le sauver. Pour le faire opérer, ils ont créé une cagnotte en ligne, les interventions et les soins étant très coûteux.

Hannah Knowles, sa mère Denise Price et son compagnon Wayne Austen avaient été endeuillés par la disparition de 2 de leurs chiens l’an passé. Cette famille de Tidworth, dans le sud de l’Angleterre, ne veut pas en perdre un 3e, une jeune femelle Cockapoo (croisé Cocker Anglais / Caniche) gravement malade.

Début décembre 2021, elle avait adopté cette chienne appelée Teddy. Tout allait pour le mieux, d’autant plus qu’elle s’entendait à merveille avec leur autre chien Ke-Ke, un Schnauzer nain de 4 ans. Toutefois, 3 à 4 semaines après son adoption, un examen vétérinaire a débouché sur un diagnostic terrible.

Il s’est, en effet, avéré que Teddy était atteinte de 2 affections cardiaques : une sténose pulmonaire et la persistance du canal artériel. En raison de cette dernière, la chienne risque d’avoir une attaque cardiaque sous 6 à 9 mois. « Pour la sténose pulmonaire, les vétérinaires donnent une espérance de vie de 18 mois à 2 ans », explique Denise Price au Salisbury Journal. Ils assurent toutefois que le chiot de 17 semaines a 95% de chances de mener une vie normale s’il est opéré avec succès.



12 000 euros pour sauver Teddy

D’après sa maîtresse, la première intervention, visant à corriger la persistance du canal artériel, pourra être réalisée dès que le poids de Teddy atteindra les 4 kilogrammes. Autrement dit, pas avant 2 mois. Chacune des 2 opérations devrait coûter autour de 5000 livres ; la famille doit donc disposer de 10 000 livres (12 000 euros environ), et pour y parvenir, elle a lancé une cagnotte sur la plateforme GoFundMe.



Denise Price précise que son assurance santé pour chien ne couvre pas ces frais. Par ailleurs, la famille est en train de se renseigner sur la possibilité de grouper les 2 interventions afin d’en atténuer le coût.

Teddy « va bien pour le moment, mais plus le temps passera, plus la situation s’aggravera », prévient sa propriétaire. Elle garde toutefois espoir et compte sur la générosité des gens.