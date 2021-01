Un chat rend visite aux voisins et repart avec un message attaché au collier. Grâce à lui, ils démarrent une correspondance avec ses propriétaires

Les propriétaires d’un chat ont eu la surprise de découvrir un message que leurs voisins avaient attaché à son collier. Dès lors, les échanges entre les 2 familles se sont multipliés, toujours par le biais du félin.

A l’heure de la messagerie électronique, des textos et des réseaux sociaux, des voisins londoniens ont décidé de revenir à un mode de communication moins moderne, mais tout aussi passionnant. Un chat appelé Billy est devenu le canal de leurs échanges, comme le raconte Animal Channel.

L’animal vit à Hackney, dans le Nord de Londres, avec ses propriétaires Olga Shipunova, 29 ans, et Zack King, 37 ans. Confiné depuis début janvier à l’instar de l’ensemble des Britanniques, le couple n’a pas, comme Billy, la chance de sortir librement pour se promener et satisfaire son insatiable curiosité.

Grâce à sa chatière, il peut, en effet, circuler à sa guise. Il peut s’absenter toute une journée ou toute une nuit. Ses maîtres en ont l’habitude. Ils ont toutefois été surpris de découvrir quelque chose dans son collier à son retour de l’une de ses longues virées il y a quelques jours.

Un message signé « vos amicaux voisins » y avait été accroché. Zack et Olga ont alors décidé d’y répondre en glissant, à leur tour, un petit mot dans le collier de Billy. Leur message est effectivement arrivée à bon port, et leur voisins ont envoyé une nouvelle note.

A few months ago my girlfriend @ogildy noticed something on Billy's collar - a folded note, wrapped in cling film and attached with a wire tie pic.twitter.com/J8DqRooqa0 — Zack King (@zacharyking) January 2, 2021

Depuis, une véritable correspondance s’est mise en place entre eux, Billy se chargeant de transporter leurs missives. Un peu à la manière d’un pigeon voyageur. Alors qu’ils ne se connaissaient pas, ils se sont mis à parler de toutes sortes de choses et même à échanger des conseils, des recettes et des anecdotes. Le couple leur a notamment envoyé des photos de Billy lorsqu’il n’était encore qu’un tout petit chaton, ainsi que la liste des friandises qu’il est autorisé à recevoir.

Il est prévu que le confinement au Royaume-Uni prenne fin en mars. Vont-ils se rencontrer à ce moment-là ? Zack dit ne pas spécialement en ressentir le besoin, préférant garder « un peu de mystère et l’intrigue ». D’après lui, c’est ce qui rend ces échanges intéressants.

Billy, lui, n’entend pas cesser ses allées et venues entre sa maison et celle de ses nouveaux amis. Il a encore pas mal de messages à transmettre et des friandises à déguster.