Le périple mystérieux d'un Berger Allemand dérobé dans un parking : retour sur l'histoire touchante de Diesel

C’est la fin d’une semaine d’angoisse pour la famille de Diesel, un chien sénior volé avec la camionnette de son maître. Le quadrupède a, en effet, été retrouvé et déposé dans un refuge situé à une centaine de kilomètres du lieu de sa disparition, rapportait CTV News.

Le mercredi 26 avril, David Borovoy avait garé son véhicule sur le parking d’un magasin à Iroquois, au nord d’Ottawa (Ontario, Canada), pour effectuer quelques courses. Il avait laissé Diesel, son Berger Allemand, à bord de la camionnette. En ressortant quelques minutes plus tard, cette dernière avait disparu, tout comme le canidé, son portefeuille, son téléphone et son passeport.



CTV News

L’homme s’était immédiatement lancé à la recherche du chien. Sa sœur Julia, ainsi que leur amie Melissa Crowder l’accompagnaient. Pendant une semaine, Diesel restait introuvable malgré leur quête incessante.

La camionnette a été retrouvée le weekend suivant, mais David Borovoy n’avait toujours pas de nouvelles de son fidèle ami à 4 pattes. Des témoins lui envoyaient des photos de Bergers Allemands vus dans la rue, pensant qu’il s’agissait de Diesel, mais ce n’était pas lui.

Finalement, quelqu’un l’a retrouvé au bout d’une semaine et l’a déposé au refuge de la SPCA à Valleyfield, dans le Québec voisin.

« Il est tout de suite venu vers moi »

Diesel était affamé, mais sain et sauf. « La SPCA a déclaré qu'il avait avalé 2 à 3 grandes gamelles de nourriture et beaucoup d'eau, racontait David Borovoy. On en a bien pris soin. Il n'est pas blessé ni quoi que ce soit ».



CTV News

Les retrouvailles au refuge ont été pleines d’émotions. « Il a levé la tête et est tout de suite venu vers moi », relatait son maître.

David Borovoy ne sait pas encore qui a récupéré Diesel et l’a emmené à la structure d’accueil, mais en est reconnaissant à cette personne. « Qui que ce soit qui a livré Diesel à la SPCA, […] merci beaucoup. J'apprécie vraiment », a-t-il dit.

De nombreux habitants avaient envoyé leurs dons afin de constituer une récompense destinée à celui ou celle qui ramènerait Diesel. Comme la personne en question ne s’est pas manifestée, le montant sera entièrement reversé à la SPCA.

A lire aussi : Abandonnés ensemble dans un champ, c’est aussi côte à côte qu’un chien et un chat veulent connaître un nouveau départ



CTV News