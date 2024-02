Brisé par son passé, ce chien s’accroche aux bras de sa bénévole pour ne pas être abandonné une seconde fois (vidéo)

L'arrivée dans un refuge représente souvent une étape difficile pour les animaux. Cet environnement bruyant, odorant et inconnu suscite l'anxiété des plus craintifs. Le pauvre Gizmo était tellement terrorisé à son arrivée qu'il n'a pas souhaité quitter les bras de sa sauveteuse.

Savannah Palmer, une amoureuse des bêtes originaire de Floride, aux États-Unis, a partagé un clip vidéo sur son compte TikTok pour montrer la réalité des refuges. Si les boules de poils sont bien traitées et choyées sur place, elles n'en restent pas moins traumatisées par cette expérience éreintante. Gizmo en est le parfait exemple.

Le petit chien au pelage roux a rejoint un refuge après un passé difficile. Il aurait été abandonné par ses maîtres selon Newsweek, mais les détails de cet acte n’ont pas été révélés. Il est difficile de connaître les anciennes conditions de vie du canidé.

@spreading_kindness_w_sav / TikTok

Il avait besoin d’être rassuré

Ce qui est certain, c'est que Gizmo n'a pas choisi d'intégrer un refuge. C'était une étape extrêmement difficile à vivre pour lui, alors il s’est littéralement accroché à la personne qui était présente pour lui : « Quand je suis allé le mettre dans sa niche, il a refusé de me lâcher » témoignait Savannah Palmer. Cette dernière se rend régulièrement dans des centres de sauvetage pour animaux afin d'y faire du bénévolat.

Bien qu'elle soit habituée à rencontrer des pensionnaires en détresse, les voir ainsi la peine beaucoup : « Ces moments me brisent le cœur » confiait-elle. Gizmo avait trouvé du réconfort dans ses bras tandis que toute sa vie venait de basculer : « Il ne voulait pas marcher et avait très peur de tous les bruits forts et du nouvel environnement » ajoutait la bienfaitrice.

Un animal touchant

Savannah a partagé le récit de Gizmo sur ses réseaux sociaux et a reçu de nombreux messages. Les internautes ont été particulièrement touchés par cet animal vulnérable ne demandant qu'à être aimé : « C’est tellement déchirant » affirmait l’un d’eux. Dans la section des commentaires, des dizaines de personnes ont manifesté leur volonté d'adopter le petit chien.

Il a tant ému la Toile qu'il a quitté le refuge en quelques jours seulement. Savannah a annoncé la bonne nouvelle sur TikTok : « Gizmo a été adopté et se trouve maintenant dans une magnifique maison. Merci à tous ! » Une issue réconfortante pour ce chien qui ne mérite que le meilleur.