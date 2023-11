Cette chienne accouche de 10 petits, mais a encore une place dans son cœur pour accueillir un bébé pas comme les autres

Kela est une mère en or. Elle devait déjà s’occuper d’une dizaine de chiots, mais s’est inquiétée en voyant qu’une autre boule de poils était orpheline. Il s’agissait d’un jeune chat, et elle n’a retrouvé la paix qu’après s'être blottie contre lui.

Le personnel du refuge pour animaux du comté de Jackson, en Caroline du Nord (États-Unis), s’est affairé pour permettre à sa pensionnaire Kela d’accoucher dans les meilleures conditions. Tout s’est bien passé et la chienne a pris soin de ses 10 beaux bébés, en plus d’un autre orphelin.

Les bénévoles se sont assurées qu’elle ait l’espace suffisant pour mettre bas, car Kela est une très grande chienne. C’est une femelle croisée Dogue Allemand. Les chiens adultes de cette race peuvent atteindre jusqu’à 90 centimètres !

Les membres du refuge ont d’ailleurs peiné à lui dégoter un panier suffisamment spacieux pour qu’elle puisse s’y allonger avec sa progéniture. Ils lui ont finalement trouvé une piscine pour enfants, dans laquelle ils ont ajouté des couvertures moelleuses.

Une mère de substitution

Kela avait désormais assez d’espace pour accueillir ses chiots et s’occuper d’eux. Il restait même une place pour un autre bébé. Les volontaires venaient d’accueillir un chaton qui n’avait plus de mère, ni de fratrie. Ils l’ont placé dans un incubateur au sein d’une pièce collée à celle de Kela.

En entend le félin miauler, cette dernière s’est postée devant la porte pour voir ce qu’il se passait : « Elle ne voulait pas quitter la porte menant au chaton [...] Nous savions qu'elle venait juste de manger, qu'elle avait de l'eau et qu'elle avait fait ses besoins quelques minutes plus tôt, mais elle n'arrêtait pas de gratter la porte » témoignait un porte-parole, relayé par The Dodo.

Jackson County Animal Shelter - Michigan / Facebook

« Elle a insisté sur le fait qu'elle avait besoin de lui »

L’équipe a laissé entrer Kela pour comprendre ce qu'elle voulait, et le toutou s’est immédiatement précipité vers le jeune chat. Après concertation, le personnel a décidé de les placer ensemble : « Nous avons mis le chaton dans sa piscine, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle s'est allongée ».

Rassurée qu'il aille bien, elle a pu continuer à prendre soin de sa progéniture. Après quelques jours, tous, dont le chaton, sont partis dans la même famille d’accueil en attendant d’être adoptés.

Jackson County Animal Shelter - Michigan / Facebook