Ce chien ne quitte pas sa propriétaire des yeux pendant qu'elle prend son bain pour une raison émouvante (vidéo)

Yogi le chien a été témoin de la détresse de sa propriétaire et ne veut plus que cela se reproduise. C’est la raison pour laquelle il a endossé le rôle de garde du corps, au moins lors des bains.

S’ils le pouvaient, nos animaux de compagnie nous suivraient absolument partout. Le concept d’intimité est étranger à bon nombre d’entre eux et ils vont même jusqu’à se faufiler dans la salle de bain quand ils savent que nous y sommes.

C’est précisément ce que fait un adorable chien répondant au nom de Yogi Bear – Yogi pour les intimes – mais il agit ainsi pour une très bonne raison. Ce qui motive son comportement est même particulièrement touchant, puisqu’il relève de la bienveillance et du désir de protéger l’être qui compte le plus à ses yeux : sa maîtresse.



@yogibearthebullchow / TikTok

Chien à la joie de vivre communicative et débordant d’énergie, Yogi serait prêt à tout pour sa propriétaire. Cette dernière précise, dans la présentation du compte TikTok qu’elle lui consacre, qu’il est un croisé Chow Chow (1/2), Bouledogue Français (1/4) et Bulldog Anglais (1/4).

Dans l’une des vidéos partagées sur ce compte, et contrairement à toutes les autres où on le voit très bien, Yogi Bear ne laisse apparaître que ses oreilles, le haut de son crâne et ses yeux, car il est caché par la baignoire.

Crise de panique

Pourquoi se tient-il aussi près de sa maîtresse pendant qu’elle prend tranquillement son bain ? Cette dernière l’explique dans le texte accompagnant la vidéo. Un jour, la jeune femme avait eu une violente crise de panique durant son bain.

Son chien était témoin de cet épisode et cela l’avait visiblement marqué. Il avait eu peur pour son humaine.

Depuis, Yogi est préoccupé chaque fois que sa propriétaire entre dans sa baignoire. Il l’accompagne systématiquement dans la salle de bain et veille sur elle du début à la fin. Il ne la quitte absolument pas des yeux et ne se détend véritablement qu’une fois sa maîtresse sortie.

Voilà un autre parmi les innombrables récits qui prouvent à quel point les chiens sont des créatures merveilleuses et méritent que nous les traitions comme tels.

Relayée par Newsweek, la vidéo a suscité plusieurs milliers de vues sur TikTok.