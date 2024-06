Le parcours inspirant d'un chien malade et abandonné inspire une vague de solidarité pour d'autres animaux

Le « Clyde’s Closet » (placard de Clyde) est une petite caverne d’Ali Baba pleine d’accessoires pour chiens qui étaient destinés à un canidé miraculé et qui n’en a plus besoin. Bon nombre de ses congénères peuvent désormais en bénéficier.

Clyde revient de très loin. Ce chien de 8 ans était, en effet, particulièrement mal en point au moment de son arrivée au refuge de l’Albert’s Dog Lounge, une association basée à Whitewater dans l’Etat du Wisconsin (Etats-Unis) au cours de l’été 2023.

Il souffrait de diverses infections et probablement aussi de la gale, car il avait perdu la quasi-totalité de son pelage. Il avait besoin de traitements coûteux que ses maîtres de l’époque ne pouvaient pas se permettre de payer.



« Clyde avait une famille qui l’aimait et prenait vraiment soin de lui, explique Mandy Lewis, fondatrice d’Albert’s Dog Lounge, à KSLA. Le problème était qu’ils avaient peu de ressources et avaient besoin d’aide pour les médicaments et tout ce dont il avait besoin pour être en bonne santé. Et donc, ils ont choisi de [nous] le confier ».

Mandy Lewis ajoute que de nombreux propriétaires vivent hélas des difficultés financières telles qu’elles ne sont pas en mesure d’acheter des accessoires de base pour leurs animaux de compagnie, comme la litière pour chat, les gamelles, un nouveau collier ou une nouvelle laisse.

Après avoir soigné et réconforté Clyde, la fondatrice d’Albert’s Dog Lounge a décidé de l’adopter. Entretemps, elle avait lancé un appel à la solidarité autour du chien via les médias locaux et les réseaux sociaux. Elle a été agréablement surprise par la réponse de la communauté, les dons étant rapidement arrivés en masse.



« Une source d’inspiration pour faire quelque chose de plus pour notre communauté »

L’association a ainsi réuni une telle quantité de produits qu’elle a récemment créé le « placard de Clyde ». Il s’agit d’un petit espace où Mandy Lewis entrepose tous les accessoires en surplus offerts à l’organisation et à destination de Clyde, qui n’a assurément pas besoin de tout cela.



Ces gamelles, jouets, peluches, balles, cages, caisses de transport, laisse et autres articles sont mis à la disposition des familles d’animaux de compagnie pour qui ils sont susceptibles d’être utiles.

« Clyde et l’afflux de soutien que nous recevons en tant qu’association ont été pour nous une source d’inspiration pour faire quelque chose de plus pour notre communauté, indique Mandy Lewis. Nous voulons donc partager ces dons et les reverser au sein de la communauté ».