Les internautes se mobilisent en masse pour secourir un chien Porcelaine ayant erré sur 1000 kilomètres

Pendant plusieurs semaines internautes et bénévoles suivaient les péripéties d’un chien qui errait seul à travers le Sud-ouest et tentaient vainement de le capturer pour le mettre en sécurité. L’animal aura parcouru plusieurs départements avant de mettre fin à sa longue escapade.

Il n’a pas pris part à la guerre du Vietnam, été champion de ping-pong, serré la main du président des Etats-Unis ni inspiré une chanson des Beatles, mais le Gump dont il s’agit ici a vécu bien des aventures avant d’être secouru. Il s’agit d’un chien qui, de l’Ariège à la Gironde, aura vagabondé sur plus de 1000 kilomètres avant son sauvetage, rapportait Le Messager.

Pendant plus d’un mois, de nombreux internautes se sont mobilisés sur le groupe Facebook « Sauvetage GUMP le porcelaine » où appels à l’aide, signalements et témoignages se sont succédés.

Comme l’indique l’intitulé du groupe qui compte aujourd’hui près de 2500 membres, Gump est effectivement un chien Porcelaine, une race aux origines françaises très ancienne et traditionnellement élevée pour la chasse.



Sauvetage GUMP le porcelaine / Facebook

Plus le temps passait, plus les personnes qui essayaient de retrouver le canidé étaient préoccupés, car il était affamé et à bout de forces.

Il avait d’abord été repéré en Ariège, avant d’être aperçu dans d’autres départements d’Occitanie, notamment la Haute-Garonne et la Gironde.

C’est justement dans la région bordelaise que les pérégrinations de Gump se sont achevées. Le quadrupède refusait de se laisser approcher jusque-là. Ses bienfaiteurs essayaient de se rassurer en apprenant qu’il acceptait malgré tout la nourriture et l’eau qu’on lui laissait, mais il était grand temps qu’on le prenne en charge.

C’est donc à l’entrée de Bordeaux que le chien a enfin pu être capturé en toute sécurité. Ce sont des agents des polices nationale et municipale qui sont parvenus à le rattraper le jeudi 10 août.



Sauvetage GUMP le porcelaine / Facebook

A lire aussi : La fugue d'un chien policier renifleur d'explosifs déclenche 2 jours de recherches effrénées

Soins et quarantaine avant l’adoption

Gump est à présent entre de bonnes mains, puisqu’il a été confié au refuge SPA de Mérignac (33). Le surlendemain de son sauvetage, une publication de « Los Pelluts – Pension » sur le groupe Facebook indiquait que l’état du Porcelaine était stable et qu’une cagnotte avait été lancée pour couvrir ses frais vétérinaires.

Plusieurs candidats à l’adoption se sont manifestés, mais Gump doit d’abord passer par une phase de quarantaine avant de rejoindre sa future famille.