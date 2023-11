Le parcours éprouvant de Remi, chienne perdue et en en fuite après l'incendie d'une pension pour chiens

Une chienne s’étant égarée après avoir fui un incendie a finalement été retrouvée et soignée 3 jours plus tard, rapportait KING 5 le jeudi 16 novembre.

Tout avait commencé le lundi 13 novembre. Ce soir-là, l’étage du Dog Resort Sodo, une pension pour chiens située à Seattle dans l’Etat de Washington (Etats-Unis), avait pris feu. Les employés de l’établissement s’étaient empressés d’évacuer un maximum de chiens, mais plusieurs d’entre eux s’étaient échappés.

Parmi les quadrupèdes en fugue se trouvaient Georgie et Remi, les 2 chiennes d’Allison Scarborough. Cette dernière les y avait déposées avant de partir en voyage au Japon et pensait ainsi qu’elles étaient entre de bonnes mains et en sécurité.



Allison Scarborough / Facebook

« Elle était mon âme sœur »

Georgie est, hélas, décédée peu après, ayant été renversée par une voiture sur une autoroute. Remi, elle, était introuvable.

Allison Scarborough était inconsolable en apprenant la disparition de Georgie. « Elle était mon âme sœur, déclarait-elle le lendemain du drame. Elle était la chienne parfaite. Je ne peux pas imaginer avoir un autre chien aussi parfait ».

La jeune femme endeuillée avait d’autant plus besoin de retrouver Remi saine et sauve. Le dénouement est arrivé hier, jeudi 16 novembre, et c’est d’ailleurs Allison Scarborough qui l’a annoncé dans un groupe Facebook local.



Allison Scarborough / Facebook

La chienne venait, en effet, d’être retrouvée par des agents de contrôle des animaux. Transportée aux urgences vétérinaires, elle était dans un état critique, car elle avait fait une terrible chute.

Des nouvelles rassurantes après l’angoisse

Allison Scarborough a ensuite partagé une mise à jour rassurante, indiquant que l’état de Remi était désormais « stable ». Les vétérinaires étaient initialement inquiets en constatant qu’elle saignait de la gueule, craignant une lésion interne, mais il s’est avéré qu’il ne s’agissait qu’une abrasion au niveau de la bouche et de 2 dents légèrement endommagées. « Aucun os brisé ni dommage interne identifié à ce stade », précisait la propriétaire.

La chienne devrait donc s’en remettre totalement. Son retour à la maison permettra à sa maîtresse de gérer un petit peu mieux la perte tragique de Georgie.

Allison Scarborough / Facebook

Par ailleurs, un autre chien s’étant enfui de la pension Dog Resort Sodo n’a toujours pas été retrouvé à ce jour. Il s’appelle North et est un croisé Border Collie / Berger Allemand.