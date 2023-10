Un chien se comporte de manière étrange en revenant d’une pension canine : ses maîtres restent sans voix en découvrant pourquoi !

Kebby et Joe Kelley sont les heureux propriétaires d’une Golden Retriever d’un an et demi nommée Ehmi. Lorsqu’ils doivent s’absenter, ils confient leur chienne à une pension canine, l’Affectionate Pet Care, située à Fairfax, en Virginie (États-Unis).

Ehmi adore se rendre dans cet endroit et passer du temps en compagnie de ses compagnons à fourrure. À chaque fois qu’elle y va, elle tire sur sa laisse de toutes ses forces, tant elle est impatiente de rejoindre ses amis !

Dernièrement, Kebby et Joe l’ont amenée là-bas une nouvelle fois, et ont opté pour un service de toilettage au sein de la pension canine. Ils ont demandé à leur fils d’aller rechercher Ehmi, puis ils l’ont retrouvée le soir même.

Des différences qui sèment le doute

Plus tard, ils ont remarqué que leur chienne semblait un peu différente, mais ils ont mis cela sur le compte de la séance de toilettage dont elle avait profité quelques heures plus tôt. Néanmoins, les différences n’ont cessé de s’accumuler.

Leurs chats, habituellement affectueux envers Ehmi, avaient complètement changé d’attitude à son égard et lui avaient réservé un accueil hostile depuis son retour à la maison. Et ce n’est pas tout : Ehmi s’entend très bien avec l’un de ses voisins, mais elle n’avait eu aucune réaction face à lui lors d’une promenade.

Kebby et Joe ont remarqué qu’Ehmi semblait anxieuse et qu’elle se mettait à lécher les visages de ses maîtres, chose qu’elle ne faisait pas auparavant… Ils en sont venus à penser que quelque chose d’inhabituel s’était déroulé à la pension, ou que leur chienne était malade.

L’heure de la révélation

Les époux se sont alors rendus chez un vétérinaire, où ils ont appris que le Golden Retriever qu’ils avaient en leur possession n’était tout simplement pas Ehmi ! Le vétérinaire l’a confirmé en scannant la puce électronique de l’animal : il s’agissait d’une chienne nommée Maddy.

Un véritable choc pour Kebby et Joe. « Nous n’aurions jamais pensé que cela aurait pu arriver, ont-ils déclaré à Fox 5. Maintenant, nous invitons tous ceux qui aiment leur animal à les identifier le plus vite possible ! Nous ne sommes pas fâchés envers la pension, car ces chiens se ressemblent tellement ! C’est vraiment difficile de les différencier. »

Heureusement, pour Ehmi et Maddy, l’histoire se termine bien. Les 2 chiennes ont pu retrouver leurs foyers respectifs, et mettre cette aventure insolite derrière elles. Elles continuent néanmoins à se retrouver régulièrement dans les locaux de la pension canine, mais le personnel compte redoubler de vigilance à l’avenir !