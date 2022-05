Un chien âgé "grincheux" refuse de faire ses exercices d'hydrothérapie dans une vidéo hilarante

Lil Hobbs n’est pas féru de sport. Ce chien sénior préfère largement les petites promenades tranquilles et le farniente sur le lit aux exercices. Les vidéos de ses indispensables séances d’hydrothérapie, régulièrement postées sur Instagram, amusent donc très souvent ses nombreux fans.

La plupart des chiens adorent se dépenser, mais ce n’est pas vraiment le cas de Lil Hobbs. Il faut dire que, à 12 ans, ce croisé Chihuahua n’a plus la fougue de sa jeunesse, mais c’est surtout son caractère grincheux qui le rend peu enthousiaste à l’idée de faire du sport.

Ce chien sénior vit à San Diego, en Californie, avec sa propriétaire Kathryn H. La jeune femme de 34 ans l’avait adopté la veille de Noël 2016 au refuge de l’association new-yorkaise refuge Tails of Love Animal Rescue.



Lil Hobbs / Instagram

Son âge et ses soucis de santé (cataracte, arthrose, problèmes dentaires, boitillement…) rendent nécessaires une variété de soins. Depuis juillet 2021, il prend part à des séances d’hydrothérapie pour soulager ses articulations. Malgré tous les efforts de sa maîtresse et du personnel du centre, Lil Hobbs fait rarement preuve d’entrain lorsqu’il s’y adonne.

Sa fainéantise et son côté « papy grincheux » ne leur facilitent pas du tout la tâche. « Il n'est pas très bon non plus avec les gens, indique Kathryn H. Il peut donc être un peu remonté lors des séances ». C’est ce dont on peut se rendre compte dans la vidéo ci-dessous :

Un chien au service des autres

A la maison, il s’entend plus ou moins avec Odie, la chatte de la famille. Il lui arrive de tolérer ses bisous, à condition qu’elle n’en fasse pas des tonnes. En fait, tout dépend de son humeur du jour.

Lil Hobbs / Instagram

La personnalité singulière de Lil Hobbs en fait un chien populaire sur Instagram, où il est suivi par près de 100 000 abonnés. Une notoriété que Kathryn H d’utiliser pour la bonne cause, notamment en organisant des cagnottes solidaires.

La maîtresse de Lil Hobbs en profite aussi pour encourager les gens à adopter des animaux séniors dans les refuges, comme elle l’a fait.