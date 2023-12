Le mystère du chien abandonné au bord d'une route aux côtés d'un vélomoteur est résolu

Personne ne savait pourquoi un chien se trouvait seul au bord d’une route ardennaise, aux côtés d’une VTT auquel on avait ajouté un moteur. Les gendarmes s’étant penchés sur ce cas particulièrement intriguant était d’autant plus dans l’impasse que le canidé ne portait pas de puce d’identification.

Un chien découvert seul sur une route départementale dans les Ardennes a été mis en sécurité puis restitué à ses propriétaires, rapportait L’Union. Aux côtés de l’animal, on avait également retrouvé un cyclomoteur de fabrication artisanale.

Les gendarmes avaient un mystère assez inhabituel à élucider le samedi 2 décembre. Ce jour-là, vers 14 heures, les militaires étaient intrigués par la présence d’un chien laissé seul au bord de la route dans la commune de Nouart (08). Le quadrupède, de type griffon et à robe noire, se tenait tranquillement à proximité d’un VTT équipé d’un moteur bricolé.



Photo d'illustration

Les forces de l’ordre ont passé le chien au lecteur de puce d’identification et constaté qu’il n’en portait pas. Ce qui n’était pas de nature à faciliter leur enquête. A qui ce griffon et le deux-roues trafiqué pouvaient-ils bien appartenir ? Pourquoi les avait-on laissés à cet endroit précis ?

C’est le maire qui a gardé le toutou et le vélo à moteur en attendant que les gendarmes fassent toute la lumière sur cette étrange affaire.

La famille du chien retrouvée

Les questions des enquêteurs ne sont toutefois pas restées bien longtemps sans réponse. Le jour-même, ils ont, en effet, retrouvé les possesseurs de l’animal et du cyclomoteur improvisé. Ils habitent la commune voisine de Tailly, plus précisément l’ancienne commune de Barricourt qui en fait partie depuis 1973 et sa fusion avec 3 autres villages.

C’est leur fils, un adolescent de 17 ans, qui avait monté le moteur sur son VTT et s’en était servi pour partir à l’aventure. Leur chien l’avait manifestement suivi. Le vélo serait tombé en panne et le garçon serait parti en laissant le canidé et sa bicyclette sur place.

Heureusement que le chien a été retrouvé et pris en charge à temps. Qui sait ce qu’il en serait advenu sinon. Il est donc de retour auprès des siens, sain et sauf.