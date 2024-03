Le lien fort entre 2 chiens en fugue mène à une opération de sauvetage émouvante dans un port

Un chien qui risquait la noyade après être tombé du quai d’un port britannique a été sauvé par un passant, grâce à un autre canidé ayant prévenu ce dernier. Les faits sont relatés par la page Facebook de la Douglas Coastguard Rescue Team, l’équipe de sauvetage des garde-côtes britanniques de Douglas, capitale de l’île de Man. Ils sont relayés par People.

Ce matin-là, aux alentours de 8h30, un homme a appelé les secours car il avait besoin d’aide pour sauver un chien tombé à l’eau dans la zone portuaire.

Il s’en était aperçu grâce à un Terre-Neuve, dont le canidé en détresse est l’ami. L’imposant quadrupède était venu à la rencontre du citoyen en question qui le voyait très agité. L’animal cherchait clairement à attirer son attention et à le guider vers le bord du quai.



Douglas Coastguard Rescue Team / Facebook

Il l’y a effectivement suivi et a ainsi réalisé que le Terre Neuve voulait qu’il vienne en aide à son congénère, un Golden Retriever. Celui-ci était à bout de forces et avait de plus en plus de mal à garder la tête hors de l’eau. Le quai était trop haut pour lui permettre de regagner la terre ferme.

Le bon samaritain est aussitôt allé chercher un petit bateau et a finalement réussi à faire monter le Golden Retriever à bord. L’unité de sauvetage des garde-côtes de Douglas est arrivée peu après sur les lieux et l’a aidé à ramener le chien sur la rive, avant de le sécher.



Douglas Coastguard Rescue Team / Facebook

Retrouvailles sur la terre ferme

Le Terre-Neuve était évidemment là pour réconforter son compère. Il a agi en héros en trouvant l’aide dont le Golden Retriever avait désespérément besoin. L’humain qui a secouru ce dernier et les garde-côtes sont d’ailleurs admiratifs face à l’intelligence et la loyauté dont le chien de grande taille a fait preuve.



Douglas Coastguard Rescue Team / Facebook

Les 2 amis ont pu se remettre de leurs émotions dans les locaux des secouristes pendant que la police recherchait leur propriétaire. Ce dernier a été identifié et contacté peu après. Il est aussitôt venu les récupérer et n’a pas manquer d’exprimer sa gratitude envers le sauveur du Golden Retriever.