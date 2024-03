Leur chien de 10 ans réapparaît après 3 ans de disparition, mais ils ne veulent plus de lui et le laissent au refuge

Des bienfaiteurs pensaient faire des heureux en contactant la famille d’un chien âgé disparu depuis 3 ans. Malheureusement, ses proches avaient poursuivi leur vie sans lui et ne souhaitaient pas qu’il revienne s’installer chez eux. L’animal a donc été placé dans un refuge et attend que quelqu’un lui offre sa chance.

Le joli conte de Milo, un Labrador de 10 ans retrouvé après 3 ans de disparition, s’est transformé en triste histoire quand ses propriétaires ont affirmé ne plus vouloir de lui. Le senior n’est pas retourné vivre chez ses proches, mais a été conduit au refuge irlandais Tyrone Husky. Les membres prennent grand soin et lui donnent tout l’amour qu’il mérite en attendant qu’il trouve sa famille pour toujours.

Cela faisait des mois que Milo n’avait plus donné signe de vie. Il avait quitté la maison de ses maîtres pour ne plus jamais rentrer. Des années se sont écoulées depuis sa disparition, jusqu’à ce qu’un témoin l’aperçoive au bord de la route.

Tyrone Husky Rescue / Facebook

Un animal mal en point

Selon le témoignage d’Hayley Doak, membre de Tyrone Husky, le quadrupède était en mauvais état quand il a été retrouvé. The Mirror précisait que son pelage était sale et qu’il n’avait pas mangé à sa faim depuis longtemps. De plus, Milo souffrait d’arthrite sur l’ensemble de son corps. Chaque geste était douloureux.

Quand les membres de l’association l’ont pris en charge, ils l’ont passé au lecteur de micropuces et en ont détecté une. Les coordonnées de ses propriétaires étaient renseignées, alors ils les ont contactés. Pensant leur annoncer une bonne nouvelle, ils ont vite déchanté en apprenant qu'ils ne voulaient plus du canidé.

A lire aussi : En fêtant son 24e anniversaire, Lilly, une petite chienne croisée rescapée d’une aire d’autoroute, est certainement devenue « le plus vieux chien du monde »

Il est aujourd’hui bien entouré

À cause de ses problèmes médicaux et de son âge avancé, il risquait l’euthanasie. Mais Hayley Doak et son équipe l’ont accueilli dans leurs locaux pour lui offrir une chance. Il a par la suite rejoint une famille d’accueil qui prend grand soin de lui : « Milo s’est largement rétabli et prend des médicaments pour aider à soulager ses vieilles charnières. C'est un chien fabuleux, affectueux, adorable et qui a besoin d'un foyer où il sera chéri » déclarait la sauveteuse.

Disponible à l’adoption, le quadrupède recherche des propriétaires aimants pour profiter d’une retraite paisible : « Ce fabuleux Labrador vous rendra 10 fois l'amour que vous lui donnez » affirmait Hayley.