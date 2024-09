Le geste touchant des bénévoles d'un refuge envers une chienne séniore ayant récemment perdu son âme sœur

Voilà 17 ans que Romeo et Juliet vivaient ensemble et ne s’étaient jamais éloignés l’un de l’autre. Ces Teckels séniors s’adoraient, mangeaient dans la même gamelle et dormaient côte à côte.

La chienne avait l’habitude d’attendre que Romeo s’endorme pour se coucher au-dessus de lui et s’assoupir à son tour.



Juliet et son amoureux sont arrivés au Vintage Pet Rescue, refuge pour chiens âgés situé dans l’Etat du Rhode Island et dont nous vous parlions dans un précédent article, au début de l’été 2024 après le décès de leur propriétaire.

Kristen Peralta, la fondatrice de cette maison de retraite canine, et son équipe ont tout de suite été frappés et émus par leur relation. « Ils se blottissaient constamment l'un contre l'autre et partageaient leurs lits », raconte-t-elle à The Dodo, ajoutant qu’ils « se reniflaient toujours les oreilles et c’était très agréable de les voir interagir ».

Hélas, la santé de Romeo s’est récemment dégradée à cause d’une maladie rénale. Emmené chez le vétérinaire, les résultats de ses analyses n’auguraient rien de bon. Il n’y avait malheureusement plus rien à faire, hormis l’accompagner et lui donner de l’amour jusqu’au bout.

Le jour où il a été endormi pour toujours, Juliet était à ses côtés en clinique vétérinaire. Il s’en est allé au paradis des chiens et son amie est revenue au refuge tristement seule.

« Elle semble lui apporter un peu de réconfort «

Aucun des pensionnaires du Vintage Pet Rescue ne pouvait combler le vide laissé par Romeo. Kristen Peralta a réfléchi au moyen de l’aider à retrouver le moral. « J’ai cherché sur Internet un Teckel en peluche, et l'un des premiers qui est apparu ressemblait beaucoup à Roméo » dit-elle. Elle a acheté le jouet en question tout en se demandant comment la chienne allait réagir.



Quand elle le lui a présenté, Juliet l’a instantanément adopté et s’est mise à se coucher dessus comme elle le faisait avec son regretté compagnon. « Je sais que [la peluche] ne remplace pas Romeo, mais elle semble lui apporter un peu de réconfort », indique Kristen Peralta.

L’histoire a suscité une grande émotion bien au-delà des murs du Vintage Pet Rescue. De ce fait, plusieurs personnes ont exprimé leur souhait d’adopter Juliet. « Nous espérons qu’elle sera dans une nouvelle maison dans les prochaines semaines », conclut Kristen Peralta.