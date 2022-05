Le geste magnifique d'une femme qui achète une maison et adopte le chien de ses propriétaires décédés (vidéo)

Lorsque ses propriétaires bien-aimés sont décédés, Ranger a vécu seul pendant 3 mois. Jusqu'au jour où une femme, originaire du Texas, a chassé sa solitude et lui a ouvert les bras.

Misty Ann, de Livingston (Texas, États-Unis), a partagé le récit poignant de Ranger, un chien senior ayant goûté au goût amer de la solitude après le décès de ses propriétaires.

« Quand j'ai regardé la maison pour l'acheter, le fils des défunts propriétaires m'a expliqué qu'en raison de ses propres besoins médicaux, il ne pouvait pas le ramener chez lui, mais allait le nourrir quotidiennement, a-t-elle confié à nos confrères de Newsweek, cela faisait environ 3 mois que Ranger était seul. »

Après avoir vécu plusieurs années dans un nid d'amour, l'animal s'est en quelque sorte retrouvé livré à lui-même. Des conditions de vie qu'il ne méritait pas...

Ranger ne sera plus jamais seul

« J'ai proposé de prendre Ranger dans le cadre de l'achat de la maison, car presque tout était resté tel que c'était lorsque les propriétaires sont décédés », a poursuivi Misty Ann. Ce jour-là, la boule de poils grisonnante a fait l'une des plus belles rencontres de sa vie. En plus d'avoir été adopté par la Texane, il peut continuer de vivre dans la demeure de son ancienne famille, là où sont rangés tous ses souvenirs.

Sa nouvelle maman a publié des vidéos sur son compte TikTok, afin de raconter son histoire. Ce geste magnifique a suscité pléthore d'émotions positives. « Cela m'a donné les larmes aux yeux. Merci d'avoir pris soin de Ranger », a commenté un utilisateur ; « Je suis heureux que vous ayez un bon cœur, la plupart des gens se débarrasseraient du chien. Merci de l'avoir accepté dans votre vie en tant que membre de votre famille », s'est attendri un autre.

Depuis qu'elle a annoncé la bonne nouvelle, Misty Ann partage régulièrement des mises à jour sur son nouvel ami à fourrure. « Il est exigeant et aime beaucoup les friandises, a révélé l'Américaine, c'est un plaisir de l'avoir. Grâce à lui, nous nous sentons à l'aise et les bienvenus dans une maison jusque-là inconnue. Il parcourt le quartier sans laisse, et est connu des voisins comme étant un chien de garde amical. »

Ranger a amplement mérité sa nouvelle famille aimante, au sein de laquelle il pourra finir ses vieux jours en toute sérénité.

