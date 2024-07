Le geste bouleversant d'un chien décidé à remonter le moral de sa maîtresse qu'il voyait pleurer dans son lit (vidéo)

Si nous sommes prêts à tout pour nos chiens, eux aussi veulent nous voir heureux et en sécurité. Le comportement émouvant d’un Cockapoo appelé Hektor en est l’une des plus belles illustrations.

Laura Tracey, 31 ans, habite le comté du Hampshire en Angleterre. Son meilleur ami est un adorable chien répondant au nom de Hektor. En plus d’être son compagnon et son confident, il lui est également d’un soutien émotionnel extrêmement précieux.

Elle souffre, en effet, de douleurs chroniques et de problèmes mentaux. Quand son moral est au plus bas, elle peut toujours compter sur Hektor, qui ne manque jamais d’idées pour le lui remonter en un rien de temps.

Dans une vidéo qu’elle a partagée récemment sur le compte TikTok qu’elle consacre à son chien, le Cockapoo (croisé Cocker Anglais / Caniche) a eu une réaction qui a fait fondre le cœur des internautes.

Laura Tracey traversait une période difficile sur le plan émotionnel, mais le petit chien n’est pas resté les pattes croisées face à sa tristesse. « Je me suis effondrée dans mon lit en pleurant à cause d’une situation stressante qui a affecté gravement ma santé mentale », raconte la propriétaire du quadrupède à Newsweek, qui relaie cette vidéo.

Bien décidé à aider sa maman à sécher ses larmes et à retrouver le sourire, le chien « est allé chercher sa friandise qu'il avait cachée et me l'a apportée en la laissant tomber sur le bord de son panier comme s'il me la donnait pour me remonter le moral », dit sa maîtresse.

« Le petit homme le plus gentil du monde »

Pour cette dernière, Hektor est tout bonnement « le petit homme le plus gentil du monde ». On ne peut qu’être d’accord au vu de ces images.



L’attitude du Cockapoo vient nous rappeler à quel point nos chiens sont sensibles à nos émotions. Elle met aussi en exergue leur capacité à faire montre d’empathie, un point que confirmait d’ailleurs une étude réalisée en Italie et publiée en 2014.

Une empathie dont les chiens font aussi preuve envers d’autres animaux, comme le faisait Gamora à l’égard de Champion, chèvre à 3 pattes.