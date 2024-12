Un chat perdu lors d'un déménagement refait surface au bout de 13 années grâce à une dame bienveillante et à une association

13 ans… Retrouver son animal de compagnie perdu après une période aussi longue peut paraître invraisemblable, mais tout devient possible grâce à l’identification par puce. La propriétaire d’un chat sénior appelé Grizzly en a fait l’expérience.

Pour un chat sénior nommé Grizzly et sa famille, Noël a eu lieu bien avant l’heure. L’animal et ses humains ne s’étaient pas vus depuis 13 longues années. Leurs retrouvailles inattendues se sont tenues le samedi 16 novembre 2024, rapportait Franceinfo.

Nathalie Giros est à la tête Mille et une Pattes, une association basée à Petitmagny (90). Le vendredi 15 novembre, elle s’était rendue en urgence dans une autre commune du Territoire de Belfort, Rougegoutte en l’occurrence, car une habitante bienveillante venait d’y découvrir un vieux chat mal en point et très maigre.



Mille et une Pattes / Facebook

En arrivant sur les lieux et en découvrant l’état du félin au pelage tigré, elle n’a pas pu s’empêcher de pleurer. Après l’avoir réconforté, elle l’a emmené chez la vétérinaire, qui l’a examiné et passé au lecteur de puce. Le matou en portait bien une, mais « le numéro référencé dans le dossier […] n’était plus d’actualité », raconte-t-elle à Franceinfo.

Nathalie Giros a tout de même pu obtenir les coordonnées de la vétérinaire qui avait procédé à l’identification de l’animal. La praticienne en question, basée à Besançon (25), lui a expliqué que ce chat avait disparu en 2011 et qu’elle connaissait sa maîtresse.

La présidente de Mille et une Pattes n’en revenait pas. La créature qu’elle venait de secourir avait 17 ans, dont 13 passés loin de sa famille… Elle a emmené Grizzly chez elle pour en prendre soin et s’est vite attaché à lui. « Il a rapidement pris ses marques, il est devenu un pot de colle, rempli de reconnaissance et d'amour », dit-elle à son sujet.

« J’étais sous le choc »

Nathalie Giros a contacté Marie, la propriétaire du chat, le lendemain pour lui annoncer l’incroyable nouvelle. Son interlocutrice était abasourdie en décrochant le téléphone. « J’étais sous le choc. On ne pensait pas le retrouver un jour », confie-t-elle.

Marie, qui habite désormais la Haute-Saône, a expliqué que Grizzly avait disparu lors de leur déménagement et qu’elle n’avait pas eu d’autre chat depuis.

Les retrouvailles ont été filmées. Voici la vidéo, postée par Nathalie Giros et Mille et une Pattes sur Facebook :

Nathalie Giros a certainement éprouvé un petit pincement au cœur en voyant son protégé partir, mais elle a sans doute aussi ressenti de la joie et de la fierté pour avoir contribué à son retour auprès de sa famille.