Une chienne découverte attachée à un arbre avec ses chiots est désormais prête pour un nouveau départ

Un mois après avoir été abandonnée dans un parc avec sa progéniture, une chienne est prête à rencontrer l’amour alors que ses petits ont tous déjà rejoint leurs maisons pour toujours. Une enquête et un appel à témoin ont été lancés dans le but d’identifier son ancien propriétaire.

Les services animaliers de la ville de Mission Viejo, située à 80 kilomètres au sud-est de Los Angeles (Californie), espèrent trouver rapidement une famille aimante pour une chienne victime d’abandon avec ses chiots, rapportait NBC Los Angeles le mercredi 28 février. Appelée Angel par ses sauveurs, elle est disponible à l’adoption depuis hier.

La petite famille canine avait été découverte le dimanche 28 janvier. Angel, croisée Berger Allemand / Husky Sibérien âgée d’un an à un an et demi, était attachée à un arbre au parc Iglesia dans la municipalité voisine d’Aliso Viejo.



City of Mission Viejo, CA - Local Government / Facebook

La chienne « a eu un début de vie difficile », souligne Kelly Tokarski, en charge de l’information publique à la ville de Mission Viejo. Elle raconte qu’Angel avait été « découverte attachée à un arbre la nuit dans un parc d'Aliso Viejo avec ses 7 chiots dans une boîte à côté d'elle sans nourriture, sans eau ni moyen de les protéger du danger ».

Fort heureusement, elle avait rapidement été prise en charge et l’examen réalisé par le vétérinaire avait révélé qu’Angel et ses petits étaient tous en bonne santé.

En quête d’« une maison merveilleuse pour lui donner l’amour qu’elle mérite »

Ils ont été lavés et vaccinés, leurs soins ayant été financés par l’association locale DAWG. Les chiots ont été adoptés par la suite. Leur maman, qui n’était pas pucée au moment de sa découverte, est désormais prête à rencontrer sa future famille à son tour. « Elle a juste besoin d’une maison merveilleuse pour lui donner l’amour qu’elle mérite », dit Kelly Tokarski.

La chienne « attend le foyer parfait. C'est vraiment l'un des chiens les plus gentils que nous ayons jamais rencontrés », peut-on lire à son sujet sur la page Facebook de la ville.

Le service animalier a ouvert une enquête et lancé un appel à témoin en vue d’identifier et poursuivre l’auteur de cet abandon.