Le combat pour la survie d'Aldo, Bouledogue Français victime d'une attaque cruelle

Les photos partagées sur les réseaux sociaux par la Fondation Brigitte Bardot sont particulièrement choquantes. Elles sont à la mesure de l’indignation ressentie au sein de l’association de protection animale, celle éprouvée par la maîtresse du chien et évidemment la souffrance de ce dernier. Son agresseur, un septuagénaire auquel la justice n’avait jamais eu affaire auparavant, a comparu devant la justice.

« Des plaies profondes et béantes sur l’ensemble du corps, notamment la tête, le flan, l’œil droit et un poumon apparent ». C’est dans cet état décrit par la Fondation Brigitte Bardot qu’Aldo était revenu chez lui après une très courte fugue le 12 novembre dernier. La propriétaire de ce Bouledogue Français était sous le choc en vole voyant ainsi couvert de sang et martyrisé.

Ce jour-là, sa maîtresse, qui habite Dieupentale dans le Tarn-et-Garonne, lui avait ouvert la porte pour qu’il se dégourdisse les pattes dans le jardin. Il avait alors réussi à s’échapper, avant de rentrer à la maison le corps meurtri comme expliqué plus haut.

Aldo venait d’être la victime d’un homme de 71 ans armé d’un hachoir. Un individu qui n’avait jamais eu de démêlé judiciaire jusqu’à cet acte d’une rare cruauté, rapportait Franceinfo.

Emmené chez le vétérinaire, le chien présentait « des coupures profondes jusqu’à 15 cm sur le flanc droit, le thorax et le crâne, son œil droit a été perforé et sa boite crânienne est atteinte », indiquait la Fondation Brigitte Bardot sur ses comptes de réseaux sociaux.



Fondation Brigitte Bardot / Facebook

Prison avec sursis pour l’agresseur

La survie du quadrupède relève du miracle. Il gardera des séquelles vu la gravité des lésions. Sa propriétaire est évidemment reconnaissante qu’il soit toujours à ses côtés après cette terrible épreuve, mais cela n’atténue pas le choc qu’elle avait ressenti le jour de l’agression.

D’autant plus que l’auteur de l’attaque s’en vantait. C’est d’ailleurs ce qui avait mis les forces de l’ordre sur sa piste. L’individu avait reconnu les faits et leur avait remis le hachoir.

Il comparaissait récemment devant le tribunal. La Fondation Brigitte Bardot était partie civile et appelait à une peine exemplaire. Le prévenu a finalement été condamné à 4 mois de prison assortis à un sursis probatoire de 18 mois, à rembourser les frais vétérinaires et à verser des dommages et intérêts notamment.