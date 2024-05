Le combat des soignants pour secourir un chien victime d’une attaque d’alligator

Brady a été découvert dans un état extrêmement préoccupant. Le chien s’est fait attaquer par un alligator qui ne lui a laissé aucune chance. Dans son malheur, il a pu s’extirper des griffes de son bourreau, mais n’était toutefois pas tiré d’affaires tant ses blessures étaient graves. Des soignants ont veillé sur lui nuit et jour pour le secourir.

Brady, un chien errant de 6 ans, a été victime d’une attaque d’alligator près d’un canal de Lake Worth, en Floride (États-Unis). Le quadrupède a miraculeusement survécu, bien qu’il ne soit pas sorti indemne de ce terrible drame. Il a néanmoins pu compter sur le soutien de ses bienfaiteurs, qui ont tout fait pour le sauver.

Un bon samaritain l’a repéré ensanglanté au bord de l’eau, mentionnait Fox 29. Comprenant à quel point la situation était urgente, il l’a déposé au refuge Furry Friends pour « des soins urgents », précisait un porte-parole de l’association. En effet, au vu de ses pattes avant, il n’y avait pas une minute à perdre.

@furryfriendsjupiter / Instagram

« Il était en grande détresse »

Celles-ci avaient été gravement mutilées, probablement par un alligator selon les sauveteurs. L’une d’elles était malheureusement trop endommagée pour être sauvée, alors les vétérinaires n’ont eu d’autre choix que de l’amputer. L’opération a été programmée le 13 mai dernier et s’est bien déroulée : « L’amputation de Brady s’est bien passée, mais il a besoin d’une transfusion sanguine » déclarait le Furry Friend.

Bien que son taux de globules rouges soit bas et que Brady ne se sente pas encore en sécurité, il est désormais en voie de guérison. Il a d’ailleurs doucement commencé à manger de la nourriture dans les mains de ses sauveteurs.

Une mobilisation générale

Si le Furry Friend s’est beaucoup impliqué dans le sauvetage du rescapé, d’autres refuges se sont mobilisés à ses côtés pour aider Brady : « La collaboration entre Furry Friends, Rescue Life, Palm Beach Animal Care and Control et la Brady Hunter Foundation donnera à Brady sa meilleure opportunité pour une nouvelle vie, une vie où il recevra l'amour, les soins et la gentillesse que chaque animal mérite » déclarait Jason Gluck, directeur des sauvetages de Furry Friends.

Des généreux donateurs ont également participé au financement des frais vétérinaires du canidé dans l’espoir qu’il se remette vite sur pattes.