L'émouvant hommage de l'animateur TV Jon Stewart à son chien disparu suscite un formidable élan de solidarité en faveur de son ancien refuge

En annonçant la disparition de son chien Dipper mardi dernier, Jon Stewart n’a pas seulement honoré sa mémoire de la plus belle et la plus émouvante des manières. Il a aussi fait bénéficier le refuge où il avait adopté le canidé d’une vague de solidarité sans précédent et qui l’aidera à sauver d’autres précieuses vies.

Après l’hommage rendu au défunt Pitbull à 3 pattes par son célèbre propriétaire, les dons ont, en effet, afflué à la structure d’accueil new-yorkaise Animal Haven qui a ainsi récolté des dizaines de milliers de dollars, rapportait New York Daily News le jeudi 29 février.



Jon Stewart / X

Mardi soir, l’animateur de télévision Jon Stewart avait conclu son émission « The Daily Show » en partageant sa peine après le décès de Dipper et en revenant sur leur rencontre.

Ne parvenant pas à retenir ses larmes, la vedette américaine du petit écran racontait ainsi qu’il avait adopté Dipper 12 années plus tôt au refuge Animal Haven à l’occasion d’une opération de vente de cupcakes au profit de l’établissement organisée par ses enfants.

Le chien avait perdu une patte suite à un accident de la route à Brooklyn, mais son handicap n’affectait en rien sa joie de vivre. Jon Stewart était tombé sous le charme de ce Pitbull à la robe bringée qu’on avait posé sur ses genoux.

Lors de son hommage, Jon Stewart a salué « le travail incroyable » effectué par l’équipe dudit refuge, ce qui a valu à ce dernier les applaudissements du public. Cette mention n’est pas passée inaperçue. Dans la foulée de l’émission, les dons ont commencé à parvenir par centaines au refuge.

Sur sa page Facebook, Animal Haven a annoncé jeudi avoir reçu 35 000 dollars (32 000 euros) depuis l’intervention de Jon Stewart.

« Dipper représente tous les animaux que nous avons sauvés »

Un soutien financier qui ne pouvait pas mieux tomber pour l’association, qui est actuellement au maximum de sa capacité d’accueil avec plus de 100 chiens et chats hébergés.

« Nous sommes touchés et honorés d’avoir reçu un tel élan de soutien en l’honneur et à la mémoire de Dipper, peut-on lire sur cette publication. Et nous savons que ce mouvement ne concerne pas que lui, mais tous les animaux de compagnie que nous avons aimés et perdus. Dipper représente tous les animaux que nous avons sauvés... Et ceux qui doivent encore être sauvés. »

Pour rendre hommage à Dipper à son tour, Animal Haven a décidé de réduire les frais d’adoption de 100 dollars pour tous ses pensionnaires canins durant le mois de mars. Ce qui permettra assurément à bon nombre de familles de trouver « ce chien… LE chien », comme l’a si joliment formulé Jon Stewart mardi soir.