Le chien du Raid attaqué et blessé au couteau va recevoir une médaille

Pour son intervention héroïque ayant permis l’arrestation d’un forcené en janvier dernier, Jakadi, chien du RAID, a été décoré par la mairie de Poissy. Le Malinois avait été grièvement blessé lors de cette opération.

Il y a 3 mois, Jakadi avait failli perdre la vie lors de l’interpellation risquée d’un individu armé de couteaux à Poissy (78). Pour leur action courageuse, ce Berger Belge Malinois du RAID et son maître-chien ont reçu une distinction de la part de Karl Olive, maire de la commune yvelinoise, comme le rapportait 78Actu ce lundi.

Le 14 janvier dernier, vers 19 heures, des policiers se présentaient à un appartement situé au 6e étage d’un immeuble de la rue Saint-Sébastien. A l’intérieur se trouvait un homme de 30 ans qui semblait retenir 2 personnes en otage. En fait, l’une avait réussi à s’échapper et l’autre s’était barricadée dans la chambre.

Les négociations avec le forcené ayant échoué, ce dernier ayant même essayé de poignarder l’un des policiers, une équipe du RAID a été appelée à la rescousse. A 20 heures, l’assaut a été donné.

Jakadi est entré en premier. En intervenant sur le suspect, il a reçu plusieurs coups de couteau à la tête et à la poitrine, mais son acte de bravoure a permis son interpellation par les agents de l’unité d’élite de la police.

Transporté dans un état très grave aux urgences vétérinaires de Vélizy-Villacoublay, le chien a finalement été sauvé, même s’il a perdu un œil. Aujourd’hui, le valeureux quadrupède se porte bien et profite de sa retraite.

[#Intervention] Bravo à la @PoliceNat78 et au #RAID pour leur intervention, avec courage et sang-froid, sur un forcené armé à @villepoissy hier soir ????

Prompt rétablissement à Jakadi, le chien du RAID gravement blessé durant l'intervention. Ses jours ne sont plus en danger ???????? https://t.co/5G8cxGmBXx