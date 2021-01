Le Berger Australien : chien préféré des Français pour la 3e fois consécutive. Découvrez le podium complet !

Photo d'illustration

Comme en 2018 et 2019, le Berger Australien est en tête des chiens de race préférés des Français en termes de nombre d’inscriptions au LOF. La Société Centrale Canine vient de publier son classement pour l’année 2020.

Comme chaque année, la SCC (Société Centrale Canine) publie ses chiffres, notamment le nombre de chiens inscrits au LOF (Livre des Origine Français) dont elle assure la gestion.

Ce jeudi, l’association a révélé le « top 20 » des races de chiens préférées des Français en se basant sur les inscriptions audit registre, rapporte La Provence.

Le Berger Australien premier, le Berger Belge en léger recul

A la première place figure le Berger Australien, comme cela a été le cas lors des 2 exercices précédents. Cette race canine originaire, comme son nom ne l’indique pas, des Etats-Unis, avait détrôné le Berger Allemand en 2018, puis conservé la pole position l’année suivante. En 2020, 16 782 Bergers Australiens ont été inscrits au LOF, ce qui représente une augmentation de 14% par rapport à 2019. Ainsi, la race est devenue la première à franchir le cap des 15 000 inscriptions depuis 1980 et les 16 514 Bergers Allemands inscrits cette année-là.

Le Berger Australien est talonné par le Staffordshire Bull Terrier, qui s’empare de la place de dauphin qui était auparavant occupée par le Berger Belge. Le Staffie a totalisé 12 221 inscriptions au LOF en 2020.

Complétant le podium, le Berger Belge (Malinois, Tervueren, Groenendael et Laekenois) compte, pour sa part, quelques dizaines d’inscriptions de moins que le nouveau second : 12 144. Le Golden Retriever (12 060 inscriptions) et le Berger Allemand (9 785) figurent respectivement aux 4e et 5e places.

Voici les 20 premières positions du classement de la SCC pour 2020, avec le nombre d’inscriptions au LOF enregistrées pour chaque race cette année :

1. Berger Australien : 16 782

2. Staffordshire Bull Terrier : 12 221

3. Berger Belge : 12 144

4. Golden Retriever : 12 060

5. Berger Allemand : 9 785

6. American Staffordshire Terrier : 8 206

7. Labrador-Retriever : 7 813

8. Cavalier King Charles Spaniel : 6 827

9. Beagle : 6 536

10. Setter Anglais : 6 046

11. Cocker Anglais : 6 036

12. Bouledogue Français : 5 572

13. Epagneul Breton : 5 198

14. Chihuahua : 5 185

15. Cane Corso : 5 055

16. Husky Sibérien : 4 129

17. Teckel : 3 664

18. Yorkshire Terrier : 3 555

19. Shih Tzu : 3 488

20. Spitz Allemand : 3 428