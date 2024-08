Lassée par son quotidien, une femme quitte un bon poste en banque et se lance dans le toilettage canin

Pendant plusieurs années, Paige a connu le travail intensif, les responsabilités et les salaires élevés. Bien que cette vie présente des avantages, elle n’était pas pour elle et a même plongé la femme dans une anxiété chronique. Mais plutôt que de se laisser abattre, elle a préféré prendre une tout autre voie en montant sa propre affaire au plus proche des animaux.