Laissés sans soins ni nourriture par leurs propriétaires partis en vacances, 2 chiens faméliques remontent la pente et obtiennent justice

Abandonnés à leur sort par leurs propriétaires niçois partis à l’étranger, 2 chiens ont été sauvés grâce à l’intervention conjointe de plusieurs associations. Leur histoire, qui avait ému le voisinage et déclenché une mobilisation locale, se conclut par un jugement et, surtout, par un nouvel espoir pour les victimes à 4 pattes.

Le jeudi 4 décembre, le tribunal de Nice a reconnu un couple coupable de délit d’abandon, rapportait France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur . Les faits, pour lesquels les prévenus ont été condamnés à de la prison avec sursis, remontent au début de l’année. Les victimes, 2 chiens appelés Thanos et Kingstone, s’en sont bien remis depuis et peuvent désormais prendre un nouveau départ.

Le duo de canidés avait été saisi le 28 janvier 2025 après l’intervention de l’association L'Espoir des petites pattes. Thanos et “King” avaient été laissés seuls par leurs maîtres dans leur logement, quartier de la Madeleine à Nice, attachés, sans soins ni nourriture. Ces derniers étaient partis en vacances à New York pendant 2 semaines.



Le sort des chiens avait attristé des voisins, qui avaient adressé leurs signalements aux autorités. D’où l’intervention de la police nationale et de l’association citée plus haut, mais ce sauvetage avait également vu la participation d’autres organisations : UPA 06 - Urgence pour un animal, Refuge l'Abri - SPA de Monaco, SPACA de Vence, One Voice et la Fondation 30 Millions d’Amis en l’occurrence.

6 mois de prison avec sursis pour les maîtres, renouveau pour les chiens

Anne G. et Samb M. avaient d’abord comparu le 18 novembre dernier, avant de prendre connaissance de leur peine hier : 6 mois de prison avec sursis, 100 euros d’amende, interdiction définitive de détenir des animaux, remboursement des frais de garde, versement de 13 000 euros de dommages et intérêts aux associations de protection animale s’étant cosntituées parties civiles et confiscation des 2 chiens.

Kingstone et Thanos, eux, se portent beaucoup mieux. Maintenant que le jugement est rendu, ils pourront probablement être proposés à l’adoption. En mars, une vidéo partagée sur Facebook par UPA 06 - Urgence pour un animal rendait compte de leur réjouissante transformation. Ils avaient déjà repris du poids et semblaient plus heureux. La voici :

