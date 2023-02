Laissé à l’abandon pendant plusieurs jours, un chien est découvert gisant sur le trottoir et rempli d’asticots (vidéo)

Dans les rues de Floride, un chien a été retrouvé dans des conditions épouvantables. Il était dans un état si grave qu’il en était « cimenté » au sol. Pendant trop longtemps, il avait été négligé et livré à lui-même. Le chemin pour se reconstruire s’annonce très laborieux…

Les bénévoles du Tri-County Humane Animal Rescue, en Floride, sont revenus sur l’histoire du petit Trooper le 23 janvier dernier, rapporte le New York Post. Les bons samaritains ont été les témoins d’une scène de désolation comme on en voit peu. Les abandons d’animaux sont malheureusement courants, certes, mais celui dont Trooper a fait l’objet fut particulièrement cruel et affligeant.

« Comment en est-il arrivé là ? »

Ce chien a été découvert sur un trottoir de la ville de Boca Raton dans un état catastrophique. « Il y avait une odeur insupportable. C’est impossible qu’un animal se soit retrouvé dans un tel état en une seule nuit. Il a été laissé pour mort pendant trop longtemps, il était cimenté sur le sol », racontent les bénévoles sur Facebook.

Trooper, « robuste » malgré tout, a immédiatement été pris en charge par ses sauveteurs. Il fallait agir vite. « Des asticots rampaient de sa fourrure alors que nous le rasions. Ses ongles étaient trop longs, et il souffrait d’une grave infection dentaire », rapporte l’association.

L’animal a également subi des heures de toilettage, notamment « des bains de shampooing à cause de brûlures urinaires et fécales », et a passé plusieurs tests chez un vétérinaire. Ces derniers ont révélé que Trooper était atteint de 22 affections.

Autant de souffrances pour un seul chien…

Un ulcère de la cornée, une prostate élargie, une infestation de vers, une infection urinaire ou encore un souffle au cœur font partie de ses nombreux maux. Trooper est aussi victime d’une paralysie, et lui apprendre à remarcher ne s’annonce pas simple.

Ses sauveteurs ont alors lancé un appel aux dons sur les réseaux sociaux, dans l’espoir de lui offrir une seconde chance. « Trooper a besoin de vous, vous êtes ses héros », se sont-ils exprimés sur Facebook. Ils se sont fixé l’objectif de récolter 1800 €, mais l’émotion des internautes fut si importante qu’ils atteindront finalement la somme de 16 000 €.

Grâce à ce formidable élan de générosité, Trooper peut espérer aller de l’avant. Sur la page Instagram du Tri-County Animal Rescue, on voit qu’il est encore fébrile, mais qu’il se fait tout de même des amis canins au sein du refuge. L’animal a retrouvé le sourire, et peut compter sur un entourage dévoué au quotidien pour retrouver toutes ses forces.

