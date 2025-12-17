Lâchement abandonnée avec son chiot, cette chienne fait tout pour subvenir à ses besoins avant de recevoir l’aide et l’amour qu’elle mérite

Abandonner un chien dans la rue est déjà un acte impardonnable mais en abandonner 2 est encore pire, surtout lorsqu’il s’agit d’une mère et de son chiot. Il y a un an, une association située dans la ville de Detroit a découvert une jeune femelle et son petit livrés à eux-mêmes au bord d’une route. Immédiatement, ils ont pris le duo en charge.

Même si des centaines de milliers de chiens sont abandonnés chaque année dans le monde entier, les États-Unis sont malheureusement dans le haut du classement… En septembre 2024, l’association Detroit Dog Rescue a été appelée par un bon samaritain pour venir en aide à une chienne et son petit aperçus errant dans la rue. Trouvées sur le trottoir, les boules de poils étaient malheureusement dans un sale état… Maigres et affamées, elles étaient toutes les 2 recroquevillées sur le bord de la route. Le chiot, particulièrement frêle, était couché tout contre sa maman. “Elle a fait de son mieux pour se protéger et protéger son chiot. Maintenant, c’est à nous de prendre soin d’eux” a assuré un porte-parole du refuge dans une publication Facebook.

Ensemble malgré tout

“Ils sont restés unis malgré tout... Ils viennent d'arriver à notre refuge et ont besoin de soins vétérinaires intensifs”, peut-on lire dans la suite de la publication, d’ailleurs relayée par le média Newsweek .

Après tant de jours, voire semaines, passés dans la rue, mère et fils avaient en effet besoin d’un suivi vétérinaire approfondi. C’était notamment le cas pour le chiot qui s’est révélé atteint de plusieurs maux. “Le petit mâle semble souffrir de teigne et de plusieurs autres problèmes de santé…”, révèle le porte-parole.

© Detroit Dog Rescue / Facebook

Une histoire émouvante

Touchés par cette malheureuse histoire, les internautes ont été très nombreux à réagir à la publication Facebook. Plus de 1500 personnes ont interagi tandis que plus de 360 autres ont commenté afin d’exprimer leur soutien à l’adorable duo ainsi qu’aux membres du refuge. “Les humains ne méritent pas les animaux. Merci pour tout ce que vous faites”, a écrit une certaine Michele tandis qu’une autre abonné a assuré que le duo a eu “de la chance de tomber sur (eux)”.

Par ailleurs, les équipes ont demandé aux internautes de proposer des prénoms pour la mère et son fils. On ignore cependant lesquels ont finalement été choisis…