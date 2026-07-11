« La vraie star, c’est Bianca ! », à Troyes (10), un agent immobilier développe un concept de visites original avec sa chienne Samoyède (vidéo)

À Troyes (10), Quentin Briat, agent immobilier indépendant, a fait de sa chienne Bianca une véritable partenaire de travail. Ensemble, ils modernisent la présentation des biens immobiliers grâce à des vidéos originales sur les réseaux sociaux, où la Samoyède devient la star de « Wouaf visites » très suivies en ligne.

Dans l’agglomération troyenne, dans l’Aube (10), Quentin Briat ne travaille jamais vraiment seul : Bianca, sa Samoyède adoptée pendant le Covid, l’accompagne partout, y compris dans son activité d’agent immobilier. Très attachée à lui et habituée à tout faire à ses côtés, elle comprend même certains mots du métier, comme « panneau », qui annoncent une sortie. Ensemble, ils forment un duo complice, avec une approche résolument « dog friendly » de l’immobilier.

Une idée originale pour se démarquer dans un secteur concurrentiel

Pour se démarquer dans le secteur immobilier, Quentin a d’abord tenté une approche originale autour de la cause animale avec la SPA locale, via un concept baptisé « Une maison pour tous ». « La cause animale me tient particulièrement à cœur », explique le jeune homme au Parisien. « L’idée, c’était de promener les chiens lors de mes prospections et les proposer à l’adoption via un prospectus. » Ce concept n’a finalement pas été retenu, mais l’attachement aux animaux du jeune agent immobilier est resté central dans sa démarche.

© @quentin_briat_immo / Instagram

Quelques années plus tard, c’est sa compagne, travaillant dans la communication, qui lui a suggéré de mettre en avant Bianca dans son activité d’agent indépendant chez Joya.

L’agence, ouverte à l’initiative personnelle, lui a alors laissé carte blanche. D’abord simplement présente sur les panneaux « À vendre », la chienne est peu à peu devenue un véritable atout de communication, symbole d’une approche plus personnelle de l’immobilier.

Les « Wouaf visites », un succès sur les réseaux sociaux

Depuis, Quentin et Bianca ont développé un nouveau concept : les « Wouaf visites », un format vidéo original, où la Samoyède occupe le premier rôle. Les visites immobilières sont filmées à sa hauteur, avec une mise en scène soignée et une voix générée par intelligence artificielle qui lui donne la parole, apportant ainsi une touche humoristique et décalée à la présentation des biens.

L’idée est simple mais efficace : rendre l’immobilier plus accessible et vivant en s’appuyant sur la sympathie universelle que suscitent les chiens.

🐕 Comment dresser mon chien pour le travail ? 💼 Quels métiers acceptent les chiens ? 🌟 D'autres chiens stars des réseaux Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.

Derrière ce ton léger se cache pourtant un vrai travail de production, avec plusieurs heures nécessaires pour chaque vidéo, entre le tournage (parfois délicat selon l’humeur de Bianca) et le montage réalisé avec l’aide de l’équipe de Joya.

Le succès, quant à lui, est au rendez-vous, puisque certaines publications dépassent les 20 000 vues, offrant une notoriété croissante à Quentin, désormais connu comme « l’agent avec le chien ». Le duo est même parfois sollicité pour des visites filmées sur demande, preuve que le concept a trouvé son public. Et Quentin le reconnaît volontiers : si l’idée vient de lui, « la vraie star, c’est Bianca ! »

© @quentin_briat_immo / Instagram

L’info Woopets – Quels sont les avantages d’amener son chien au travail ?

Bianca, la Samoyède de l’agent immobilier Quentin Briat, illustre parfaitement la place qu’un chien peut prendre dans un environnement professionnel. La présence d’un animal dans le cadre du travail présente d'ailleurs de nombreux avantages :