La vidéo émouvante d'un chiot déterminé à se faire accepter par son aîné devient virale

Dès son arrivée au sein de sa nouvelle famille, un chiot appelé Murphy s’est démené pour gagner la sympathie de son grand frère Brodie. L’aîné ne semblait toutefois pas disposé à le laisser l’approcher. Loin de se décourager, le petit canidé a poursuivi inlassablement ses efforts, persuadé qu’il allait finir par obtenir gain de cause.

Relayée par Pet Helpful, l’histoire de Murphy et Brodie prouve que l’amour finit toujours par l’emporter quand on y met du sien et qu’on laisse de côté ses appréhensions.

Murphy était tout heureux à son arrivée dans sa nouvelle maison. Un couple venait, en effet, d’ouvrir les portes de son foyer à cet adorable chiot, qui a ainsi pu faire connaissance avec les autres chiens de la famille. Ces derniers l’ont joyeusement accueilli pendant qu’il était dans les bras de sa maîtresse.

Le nouveau membre de la famille s’est rapidement rapproché de Brodie le Pitbull. Ou du moins, il a essayé de le faire. L’aîné n’était pas du tout enthousiaste à l’idée de laisser le chiot évoluer dans son giron.



@brodiehurley / TikTok

Le petit Murphy, lui, ne baissait pas les pattes. Ses incessantes tentatives d’obtenir l’attention et l’amitié de Brodie ont fait l’objet d’une vidéo émouvante partagée sur le compte TikTok « @brodiehurley ». Postée le 5 mars 2023, la séquence totalise près de 900 000 vues à ce jour sur le réseau social.

Les images montrent Murphy revenir sans cesse à la charge malgré le peu d’intérêt manifesté par Brodie. Le chiot a tout essayé ; s’inviter dans son panier, lui lécher le visage en remuant la queue… Le Pitbull, lui, préférait l’ignorer, voire s’éloigner.

« Une question de temps »

Le couple explique dans la vidéo que Brodie avait pourtant sympathisé avec la majeure partie des chiens accueillis par la famille. Avec Murphy, son attitude était bien différente.

Le chiot a néanmoins fini par atteindre son but. Sa persévérance a payé, comme on peut le voir en fin de vidéo où ils sont blottis l’un contre l’autre.

@brodiehurley / TikTok

Après avoir été témoin de l’évolution de leur relation, leurs maîtres disent avoir été convaincus d’une chose : « Tout n’est qu’une question de temps ».