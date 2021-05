La vidéo de 2 mini Teckels surexcités à l'idée de prendre un bain a fait près de 20 millions de vues

Les 2 Teckels ne tiennent pas en place. La raison de leur excitation ? Ils vont prendre un bain. Cet adorable duo de chiens est complètement accro à la baignoire, et ce ne sont pas leurs petites pattes qui les empêcheront d’atteindre leur objectif.

Quand il s’agit de prendre un bain, les chiens réagissent différemment. Certains n’aiment pas trop le contact de l’eau et cherchent à tout prix à y échapper. D’autres, en revanche, voient cela comme un moment extrêmement agréable, au point parfois que le plus difficile avec eux est de les faire sortir de la baignoire.

Les chiens qui apparaissent dans la vidéo dont il est question ici adorent les bains. Leur propriétaire les a filmés pendant qu’elle s’apprêtait à les laver. Leur réaction est particulièrement amusante.

Postée sur la plateforme YouTube et relayée par Animal Channel, la séquence est devenue virale, totalisant près de 19 millions de vues à ce jour.

L'irrésistible appel du bain

On y voit tout d’abord les 2 Teckels au rez-de-chaussée, déjà très excités. Leur maîtresse leur demande alors s’ils sont « prêts pour le bain », ce qui ne fait qu’accentuer leur agitation. Ils n’ont qu’une hâte, c’est de monter à l’étage pour patauger. Toutefois, entre eux et la baignoire, il y a un obstacle. Leur maman retire la barrière située au pied de l’escalier, et les 2 canidés grimpent les marches à toute vitesse.

Arrivés à l’étage, ils foncent vers la salle de bain et se mettent à sautiller devant la baignoire déjà pleine. Le premier parvient à plonger après quelques tentatives. Le second a un peu plus de mal, mais il bénéficie d’un coup de pouce de la part de sa maîtresse.

Les Teckels sont enfin dans l’eau et leur bonheur est total.

