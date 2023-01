La Touche Animale consacre son premier épisode de l’année à la Fondation Brigitte Bardot

Après la pause des fêtes de fin d’année, La Touche Animale revient en force et en grande forme avec un invité de marque pour ce premier numéro du show des amoureux des animaux version 2023. Il s’agit de Christophe Marie, porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot.

Votre show animalier préféré est de retour ! Pour ce premier rendez-vous de l’année, Yoann Latouche rendra honneur à l’une des associations de protection animale les plus célèbres en France et dans le monde : la Fondation Brigitte Bardot.

Ce 16e numéro de La Touche Animale est à voir ce soir à 19h en direct sur l’application Brut., puis sera disponible en replay sur Woopets.

L’invité de Yoann Latouche sera Christophe Marie, porte-parole et directeur-adjoint de la Fondation Brigitte Bardot. Une organisation qu’il a rejointe quasiment aux débuts de l’aventure initiée par l’illustre actrice et chanteuse, qui milite pour la cause animale depuis des décennies.



Christophe Marie / Twitter

Christophe Marie parlera de la genèse et de l’histoire de la Fondation, mais aussi de la mission de cette dernière et des moyens mis à la disposition du public pour contribuer à cette belle œuvre.

Près de 40 années de lutte pour le droit animal

La Fondation Brigitte Bardot, ce sont des actions menées depuis 37 ans aussi bien dans l’Hexagone qu’ailleurs sur la planète pour sauver les animaux, sauvages ou domestiques, victimes de maltraitances et de sévices en tout genre.

A lire aussi : La vidéo émouvante d'un soldat américain qui retrouve son chien après 11 mois de séparation

Par ailleurs, et en plus d’avoir sa propre structure d’accueil en Normandie, l’association apporte son soutien à différents refuges, entre autres initiatives en faveur du droit et de la vie des animaux.

Christophe Marie répondra aux questions de Yoann Latouche et aux vôtres ce soir, mardi 3 janvier, à 19h sur l’application Brut.. Vous pourrez également retrouver cet épisode en rediffusion sur Woopets.