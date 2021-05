La technique imparable et adorable d'un vétérinaire pour vacciner les chiens sans qu'ils le devinent

Au Portugal, un vétérinaire fait en sorte que les chiens soient accueillis de la plus joyeuse des manières dans sa clinique. Surtout, il utilise une technique amusante grâce à laquelle ils ne ressentent quasiment rien lorsqu’il les vaccine.

C’est bien connu, les chiens ne sont pas vraiment ravis de se rendre chez le vétérinaire. D’ailleurs, les humains ne sont pas plus enthousiastes à l’idée d’aller voir le médecin, et l’appréhension de nos amis à 4 pattes est donc totalement compréhensible.

Si c’est leur première visite, ils sont quelque peu intimidés par cet endroit qu’ils ne connaissent pas. S’ils y ont été habitués, ils ne gardent pas forcément de bons souvenirs des consultations passées, surtout s’ils ont mal vécu les piqûres.

Ce sont justement les vaccins qu’Andre? Santos s’efforce d’administrer sans que ses patients ne s’en rendent compte. Ce vétérinaire, dont la clinique baptisée Restelo se trouve à Lisbonne, est connu pour sa méthode qui sort du lot et amuse les propriétaires autant que leurs animaux de compagnie.

Quand l’injection se transforme en petite fête

Lorsqu’il doit vacciner un chien, il utilise les récompenses, notamment les jeux et les friandises, pour détourner son attention pendant qu’il enfonce rapidement l’aiguille et effectue l’injection. Le canidé ne ressent quasiment rien.

Le vétérinaire lisboète n’hésite pas non plus à exécuter une petite danse à l’occasion. Et à chaque fois, son patient a droit à un câlin après l’injection.

André Santos adore son métier et cela se voit clairement dans sa manière de traiter les chiens qu’il reçoit. Ces derniers en gardent une bonne image et cela facilite considérablement leurs consultations futures. Ils ne connaissent pas la peur du vétérinaire.