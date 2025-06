La SPA revient au festival Hellfest 2025 pour faire rimer métal et tendresse animale

Guitares hurlantes, cœurs tendres et queues remuantes… La SPA revient au Hellfest pour une 3e édition placée sous le signe de l’amour animal. On dit que la musique adoucit les mœurs, mais elle peut aussi changer des vies, celles de nombreux chiens et chats en quête d’un foyer aimant. Cette année, la SPA frappe fort avec des surprises à la pelle et une ambiance plus rock’n’roll que jamais.

Du 19 au 22 juin 2025, la SPA s’invite de nouveau au Hellfest, le plus grand festival de métal de France, à Clisson (44). Un événement réputé pour sa ferveur et son public passionné, qui compte de nombreuses personnes sensibles à la cause animale. Depuis 2 ans, la SPA y trouve un écho qui pourrait en surprendre plus d’un, mais sincère. À l’approche des vacances estivales, saison hélas propice aux abandons, cette présence prend tout son sens.

Le refuge de l’amour au Hellfest

Au cœur du Hell City Square, les festivaliers pourront découvrir le stand Love Shellter (« le refuge de l’amour »), où les équipes de la SPA présenteront les profils de chiens et de chats à adopter dans les refuges locaux. Une initiative qui casse les codes et les préjugés, tout comme les métalleux, les pensionnaires de la SPA sont souvent jugés sur leur apparence. L’occasion rêvée de montrer que sous les tatouages et les crocs, il y a surtout beaucoup d’amour à donner.

Une tombola et des produits uniques en leur genre à découvrir

La fameuse Tomb’Hella revient aussi pour cette édition 2025, avec un lot de récompenses qui fait vibrer d’avance. La tombola proposera des centaines de places de concerts à gagner, offertes par des artistes engagés. Chaque ticket vendu financera 10 repas pour les animaux des refuges. C’est un geste simple, mais son impact est immense. Pour y participer, rendez-vous sur tombhella.la-spa.fr.

Par ailleurs, la SPA dévoile une toute nouvelle collaboration avec Fortifem, duo d’artistes reconnu dans le monde du métal. À la clé, une identité visuelle inédite et une série ultra-limitée de goodies disponibles uniquement sur le stand. Tous les bénéfices générés par la vente de ces goodies seront reversés à la SPA pour soutenir son œuvre au service de la protection animale.

« Montrer que l’amour et la protection des animaux ne répondent à aucun stéréotype »

Pour Jacques-Charles Fombonne, président de la SPA, « le Hellfest, ce n’est pas seulement un festival de métal hors norme : c’est aussi un lieu où l’engagement prend tout son sens. Pour la SPA, participer à cet événement, c’est montrer que l’amour et la protection des animaux ne répondent à aucun stéréotype. Cette ambiance unique et cette ferveur collective nous offrent une opportunité précieuse : sensibiliser, rassembler et soutenir concrètement les animaux dans nos refuges ».

Plus d’infos sur la-spa.fr.