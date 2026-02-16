La SPA présente « L’Hebdo des animaux », sa nouvelle émission de télévision hebdomadaire dédiée aux animaux qui démarrera le 1er mars sur RMC Life

Bonne nouvelle pour les amoureux des animaux : un tout nouveau rendez-vous télé s’apprête à mettre en lumière celles et ceux qui se mobilisent chaque jour pour leur bien-être. Entre histoires touchantes, conseils d’experts et immersion sur le terrain, ce programme dominical porté par la SPA pourrait bien devenir le coup de cœur des foyers engagés.

Une nouvelle émission consacrée aux animaux et proposée dans un format inédit vient de voir le jour. Baptisée « L’Hebdo des Animaux, le magazine de la SPA », elle est à découvrir tous les dimanches à 11h20 sur RMC Life. Ne manquez pas le premier épisode de ce rendez-vous positif et pédagogique, animé par Karine Ferri, le dimanche 1er mars 2026.

Alors qu'en France, plus de 6 familles sur 10 comptent au moins un membre animal, et que nos amis canins, félins et autres NAC occupent une place de plus en plus importante au sein de nos foyers, on assiste aussi à des problématiques auxquelles il est plus que jamais essentiel de faire face. L'abandon, faisant souffrir des milliers d'animaux chaque année, en fait partie.

D'où la nécessité d'informer, de sensibiliser, de prévenir et d'accompagner les propriétaires. « L’Hebdo des Animaux, le magazine de la SPA » a justement été pensé pour cela. Lancée par la Société Protectrice des Animaux, cette émission constitue pour l'association, qui fête son 180e anniversaire, un nouvel espace médiatique permettant de défendre la cause animale, mettre en avant ceux qui œuvrent quotidiennement pour cette dernière et donner la parole à des experts reconnus.



Karine Ferri sera donc l'animatrice de ce programme, elle dont l'engagement en faveur des animaux et l'amour des chiens (elle est la maîtresse de 2 Labradors appelés Bella et Dolmen) ne sont plus à présenter. A ses côtés interviendront Yoann Latouche dans la rubrique pratique (comportement, astuces, DIY, innovations utiles…) et le Dr Jessica Zoccoli pour les questions de santé animale.



Un tour de France des passionnés d'animaux

« L’Hebdo des Animaux, le magazine de la SPA » se distingue aussi par son concept inédit ; chaque épisode sera consacré à une région. L'émission est donc, en quelque sorte, un tour de France de la cause animale, à travers ses acteurs que sont les professionnels, les bénévoles et les passionnés.

Rendez-vous le dimanche 1er mars à 11h20 sur RMC Life pour le premier numéro, qui sera dédié à la Bretagne. Vous pourrez ainsi découvrir l'incroyable histoire d'Alan et de son goéland, duo inséparable sur le port de Brest, le merveilleux tandem formé par Louane et son chien Piwi qui a transformé sa vie, les conseils pour protéger son animal en hiver prodigués par le Dr Zoccoli, ainsi que les astuces de Yoann Latouche pour aménager son intérieur pour un chat. En plus d'une variété de surprises : méditation animale en Ehpad, zoom sur le fonctionnement des refuges, gros plan sur les Labrador Retrievers…

« L’Hebdo des Animaux, le magazine de la SPA » sera également disponible en replay sur RMC BFM Play.