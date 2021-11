La SPA de Québec déplore une tendance inquiétante : la revente immédiate des chiens de race adoptés dans leurs refuges !

Un cas récent de tentative de vente d’un chien venant d’être adopté en refuge illustre une tendance qui inquiète de plus en plus d’associations québécoise, à commencer par la SPA de la ville canadienne francophone. L’organisation dénonce cette pratique où la recherche du profit se fait aux dépens du bien-être de l’animal.

Gagner quelques centaines d’euros en vendant en ligne des animaux de compagnie que l’on vient d’adopter en refuge… C’est la pratique que fustige la SPA de Québec et qui la préoccupe de plus en plus. Une annonce de ce type postée récemment sur la plateforme Kijiji constitue un parfait exemple de ce contre quoi l’association s’efforce de lutter, comme le rapportait TVA Nouvelles ce dimanche 7 novembre.

L’équipe de la SPA québécoise s’était attardée sur une petite annonce dont l’auteur proposait à la vente un chien de type Epagneul âgé de 4 ans, au prix de 1200 dollars canadiens (un peu plus de 830 euros). L’association s’est rendu compte qu’il s’agissait très probablement du même animal adopté peu de temps avant au refuge, l’adoptant ayant payé les frais d’adoption de 500 dollars (près de 350 euros).



Kijiji / TVA Nouvelles

La SPA de Québec s’est appuyée sur les caractéristiques physiques et sur plusieurs indices pour conclure que le chien faisant l’objet de l’annonce était bien celui dont elle prenait soin dans sa structure d’accueil. : « Ça ressemble beaucoup à un chien qui a été adopté chez nous il y a trois semaines. On le sait qu’à 500 $, un chien de race comme ça, ce n’est pas cher », explique, en effet, son porte-parole Félix Tremblay.

Une course au profit qui engendre des traumatismes chez le chien

Ce dernier rappelle que ce genre d’agissement est non seulement condamnable, mais affecte en plus le bien-être du chien. A la perturbation causée par le séjour au refuge s’ajoute celle liée à la découverte de son nouvel environnement après son adoption, puis vient un nouveau grand changement suite à la revente. Ce sont autant d’évènements qui causent un important stress chez le canidé.

La SPA québécoise se bat depuis des années pour obtenir de Kijiji qu’elle « cesse de mettre des annonces d’animaux ».