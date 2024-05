La sage décision d'un chien s'étant retrouvé face à une ourse en colère au moment où lui et sa maîtresse sortaient les poubelles

« Il y a parfois du courage à fuir », écrivait Alphonse Daudet. Une phrase qui résume parfaitement ce qu’un chien a fait récemment lors d’une rencontre sauvage qui aurait pu très mal tourner. Des faits que rapportait FOX 9 le mercredi 29 mai.

Le canidé en question répond au nom de Zeus et vit avec sa maîtresse Bailey Jacobson à Maple Grove, dans la banlieue de Minneapolis dans le Minnesota (Etats-Unis).

Mardi soir, aux alentours de 20 heures locales, Bailey Jacobson était sortie brièvement pour déposer la poubelle devant chez elle. Elle était accompagnée de son fidèle ami à 4 pattes. La scène était filmée par la caméra de surveillance installée à l’extérieur.

A ce moment-là, 3 ours – un adulte et 2 oursons – ont surgi des bois. Il s’agissait très probablement d’une mère et de ses 2 petits et ils étaient à la recherche de nourriture aux abords des habitations.



Ce n’était « certainement pas ce que je m’attendais à voir derrière ma poubelle », raconte Bailey Jacobson à FOX 9. D’abord « pétrifiée », la dame s’est rapidement ressaisie et s’est mise à hurler pour tenter d’effrayer les plantigrades. Si cela a eu l’effet escompté sur les 2 oursons, qui ont préféré rebrousser chemin, leur génitrice, elle, n’en était que plus déterminée à en découdre.



Elle s’est lancée à la poursuite de Zeus, qui a tout de suite pris la fuite et a réussi à la distancer. L’ourse s’est alors retournée vers Bailey Jacobson et l’a pourchassée à son tour. La propriétaire du chien a couru tout droit vers sa maison et a réussi à se mettre en sécurité à temps. Dépitée, la maman ours n’a eu d’autre choix que de revenir sur ses pas pour disparaître dans les bois.



Bien entendu, on ne peut que saluer le courage dont font preuve les chiens qui font face à des animaux sauvages bien plus gros qu’eux, comme l’avait fait Shayla notamment, mais ils se mettent en grand danger en agissant de la sorte. Ils peuvent même y laisser la vie.

« Contente que Zeus ait pris la bonne décision »

Pour Bailey Jacobson, son compagnon à fourrure a fait ce qu’il fallait en fuyant. « Je suis contente que Zeus ait pris la décision de partir en courant », confie-t-elle, en effet, à ce propos.

Elle ajoute qu’elle vit dans cette maison depuis 3 ans et que c’était la première fois qu’un ours s’aventurait sur sa propriété. L’endroit étant proche de 2 parcs naturels, ceux d’Elm Creek et de Crow-Hassan en l’occurrence, on imagine que d’autres habitants ont déjà vécu des rencontres de ce type.

Les autorités locales leur rappellent qu’ils ne doivent pas laisser de nourriture devant leurs domiciles pour éviter d’attirer les ours. En cas de face-à-face comme l’ont vécu Bailey Jacobson et Zeus, elles recommandent de faire un maximum de bruit afin d’éloigner l’animal. Cela n’a pas suffi pour ce duo, mais l’issue a été positive.