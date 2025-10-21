En faisant pour la première fois la rencontre d’une écrevisse, cette jeune chienne ne peut s’empêcher de se laisser déborder par ses émotions (vidéo)

Les chiens ont beau ne pas avoir la parole, certains d’entre eux sont tellement expressifs qu’il est très facile de décoder leurs émotions. C’est le cas de Mabel, une adorable petite femelle Labrador qui a récemment fait la rencontre d’une nouvelle espèce et, le moins que l’on puisse dire, c’est que les présentations ne lui ont pas plu du tout !

Mabel est une adorable petite Labrador Retriever qui vit avec sa sœur Stella et sa famille humaine dans le Maine, aux États-Unis. Il y a un an, alors qu’elle pensait vivre une belle journée au bord de l’eau entourée de tous ceux qu’elle aime, elle a finalement été confrontée aux pinces diaboliques d’une écrevisse pour la toute première fois de sa vie ! Si sa sœur ne s’est pas le moins du monde montrée impressionnée, Mabel a quant à elle eu bien du mal à retenir son dégoût face à cette étrange créature… Sur le compte TikTok dédié aux 2 sœurs, une vidéo hilarante de cette rencontre a été postée. La voici :

Des grimaces qui valent de l’or

On y voit Mabel qui, face à une petite écrevisse grise que lui tend son humain, enchaîne tout un tas de grimaces hilarantes. Babines retroussées, langue tirée, yeux écarquillés et toutes dents dehors, la petite chienne tente désespérément de faire comprendre au crustacé qu’il ne vaut mieux pas s’approcher d’elle. Rapidement devenue virale, la vidéo comptabilise aujourd’hui plus de 5,6 millions de vues et plus de 739 000 likes ! Elle a même été relayée par plusieurs médias, dont Parade Pets .

L’été dernier, les humains de Mabel ont même republié une nouvelle fois la vidéo qui a, cette fois, amassé plus de 1,6 millions de vues ! “Cela fait maintenant un an que Mabel a rencontré ses premières écrevisses”, peut-on lire en légende.

© @dognamedstella / TikTok

“C’est de l’art !”

Dans les commentaires, les internautes ont évidemment été très nombreux à s’amuser de ces grimaces toutes plus hilarantes les unes que les autres. “Réaction appropriée, pour être honnête. Imaginez si une chose vivante aux pinces acérées et plus grosse que votre main était ainsi approchée aussi près de votre visage”, a affirmé un abonné tandis qu’un autre affirme que chacune des expressions de Mabel “est de l’art” et mérite d’être encadrée. Une chose est sûre : Mabel ne sera jamais meilleure amie avec une écrevisse…

© @dognamedstella / TikTok