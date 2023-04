La relation à distance entre ces 2 chiens, digne d’un film romantique, devient virale sur les réseaux sociaux (vidéo)

Rollo, un croisé Rottweiler et Sadie, une croisée Husky, ont eu l’opportunité de vivre ensemble pendant 2 ans. Cette cohabitation les a fortement rapprochés l’un de l’autre. Ces canidés ont 2 maîtresses différentes, mais elles ont partagé le même toit de 2020 à 2022, comme le rapporte le New York Post.

À l’heure où Rollo et sa propriétaire ont dû quitter le foyer, la séparation du duo fut très difficile. Tous les 2 entretiennent depuis une relation à distance, mais ils se revoient régulièrement par l’intermédiaire d’appels vidéo. À chaque fois, leurs réactions pleines de vivacité en disent long sur leurs émotions !

« Loin des yeux, près du cœur »

Le 1er avril dernier, les maîtresses de Rollo et de Sadie se sont appelées via leur ordinateur. Elles étaient bien sûr en compagnie de leurs boules de poils, et dès l’instant où les 2 canidés se sont reconnus, la vidéo a pris un tout autre tournant !

En effet, Rollo se met d’abord à pleurer et à s’agiter en voyant le visage de sa bien-aimée. Une fois que Sadie le reconnait, elle pousse un hurlement de plusieurs secondes, ce qui intrigue fortement son congénère. Il suffit d’observer la façon dont il incline sa tête !

En plus de faire rire leurs maîtresses, cette scène a attiré l’attention de nombreux internautes sur TikTok. La relation à distance des 2 quadrupèdes a fait réagir plus de 23 millions d’utilisateurs ! Un succès colossal pour Rollo et Sadie.

Certains internautes ont pris cette situation très au sérieux. Ils ont à tout prix voulu que ces 2 chiens se revoient, et c’est le 8 avril dernier que les retrouvailles tant attendues ont enfin eu lieu. Une nouvelle vidéo qui déborde de bonheur !

Caitlin, la maîtresse de Rollo, a tenu à rassurer ses followers : les 2 meilleurs amis du monde ont la chance de se retrouver tous les mois, et de partager de fabuleux moments ensemble. Même s’ils ne se voient pas tous les jours, leur complicité ne faiblira jamais.