L'adorable réaction d'un chien et sa sœur se retrouvant des années après avoir été séparés à la naissance

Vardis attend toujours d’être adopté, mais il peut compter d’ici là sur l’amour et la bienveillance de sa mère d’accueil. Son moral est d’ailleurs au beau fixe depuis les merveilleuses et surprenantes retrouvailles qu’il a récemment vécues.

Lorsque l’on regarde Vardis, on se dit tout de suite que ce chien croisé de 3 ans possède majoritairement un héritage de Labrador Retriever. Ce n’est toutefois pas ce que son ancienne mère d’accueil, Lynsey, a découvert en lui faisant faire un test ADN. Le canidé est, en effet, à 50% Golden Retriever et à 45% American Bully (croisé American Staffordshire Terrier ou Pitbull / Bulldog Anglais ou Américain).



Jessica Jones / The Dodo

Récemment, une rencontre avec Brunch, une chienne ayant le même profil génétique et le même âge, a été organisée. Dès le premier contact, les 2 quadrupèdes se sont adorés et se sont mis à jouer, rapportait The Dodo. Se sont-ils reconnus ? Probablement, puisqu’ils sont issus de la même portée. Vardis et Brunch sont, en effet, frère et sœur. Ils avaient été séparés peu après leur naissance, 3 ans plus tôt, avant de connaître des trajectoires différentes.

Vardis avait été recueilli par le service de contrôle animalier de Chicago dans l’Illinois (Etats-Unis), avant d’être pris en charge par l’association locale One Tail At A Time (OTAT) en 2021. Cette dernière lui avait ensuite trouvé une famille d’accueil, celle de Lynsey, donc.

La bénévole lui avait tout appris de la vie à la maison, et grâce à elle, il savait désormais ce que c’est que d’être aimé. Par ailleurs, la pneumonie dont il souffrait à son arrivée n’était plus qu’un mauvais souvenir au bout de quelques semaines de soins.

« Un ami pour la vie »

Vardis avait par la suite été confié à une autre mère d’accueil, Jessica Jones, auprès de laquelle il mène une vie toujours plus heureuse. Elle le décrit comme un chien « extraverti qui aime rencontrer des voisins et dire bonjour à ses amis. Une fois qu'il rencontre quelqu'un de nouveau, il devient un ami pour la vie ! Quand il le revoit, il insiste pour lui dire bonjour et recevoir de sa part quelques gratouilles sur le ventre ».



Jessica Jones / The Dodo

C’est Lynsey qui a été mise au courant de l’existence de Brunch et qui en a fait part à Jessica Jones. Cette dernière était ravie à l’idée de faire se rencontrer Vardis et sa sœur, mais elle se demandait comment il allait réagir. Comme expliqué plus haut, ses appréhensions se sont rapidement envolées en constatant la belle entente entre Brunch et son frère.



Jessica Jones / The Dodo

Les 2 chiens devraient se revoir régulièrement, Jessica Jones et les propriétaires de Brunch s’étant promis de rester en contact.

La bénévole espère à présent trouver un famille adoptive aimante pour Vardis.

Jessica Jones / The Dodo