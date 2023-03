Vidéo : Ce chien reçoit un appel téléphonique de sa maman et a une réaction très touchante lorsqu’il reconnaît sa voix

Ce chien a immédiatement su qu’il s’agissait de sa maîtresse, et sa réaction est émouvante.

Les chiens connaissent leurs propriétaires par cœur. Ils savent en reconnaître les moindres détails : leur visage, leur odeur, et même leur voix. Quand les maîtres s’absentent, même pour quelques heures, leurs canidés n’ont qu’une hâte : les retrouver.

Guddu a dû attendre le retour de sa maîtresse un certain temps, mais grâce au téléphone, il a pu entendre sa voix pour patienter. Cela a donné lieu à une vidéo très touchante.

© bhanu0370 / Instagram

Guddu semble d’abord très intrigué

Dans la vidéo relayée par The Dodo, on découvre un chien avec un collier orange, vers qui quelqu’un tend un téléphone mis sur haut-parleur. À la seconde où une voix répond de l’autre côté de la ligne, Guddu penche la tête. Il connaît cette voix… Mais oui ! C’est celle de sa maman ! Le son est légèrement déformé, à cause du haut-parleur, mais c’est bien elle.

© bhanu0370 / Instagram

À chaque mot que celle-ci prononce, le chien penche un peu plus la tête, intrigué et réceptif. Il écoute attentivement et tente de comprendre tout ce qu’elle lui dit.

Le chien finit par lui répondre

Après avoir longuement écouté, Guddu décide de répondre à sa maîtresse. Il lève la tête vers le ciel, et se met à hurler comme un loup.

© bhanu0370 / Instagram

Sa maman lui manque, et si cet appel lui permet de l’entendre, cela le rend peut-être aussi un peu émotif. Espérons que le canidé retrouve sa propriétaire au plus vite, et qu’ils soient à nouveau réunis.

Regardez la réaction incroyable de Guddu dans la vidéo ci-dessous :

