La réaction touchante d'une chienne lorsqu'elle apprend que sa famille d'accueil l'adopte pour toujours (vidéo)

Le rôle d’une famille d’accueil est de garder un animal chez soi de manière bénévole, pour lui permettre de ne pas rester dans un refuge, en attendant qu’il soit adopté. Mais lorsque quelqu’un prend soin d’un chien ou d’un chat pendant des semaines, voire des mois, un attachement se crée de manière irrémédiable.

Parfois, ce lien est si fort qu’il est impossible pour la personne de se résoudre à se séparer de l’animal, et qu’elle décide de l’adopter elle-même. C’est ce qu’on appelle tendrement un « échec de famille d’accueil ». Kelly a eu la chance de vivre un tel « échec » comme le relate PetHelpful.

« Tu as été envoyée dans ma vie pour une bonne raison »

Kelly est une chienne issue du refuge Waldo’s Rescue Pen, situé à New York (États-Unis). Elle était gardée de manière temporaire dans un foyer d’accueil, en attendant de trouver sa famille pour la vie. Mais ce qu’elle ignorait, c’est qu’elle se trouvait en fait déjà dans sa maison pour toujours.

© waldosrescue / TikTok

En effet, la famille d’accueil de Kelly s’est fortement attachée à elle, et elle a pris la décision de l’adopter. La nouvelle maman de Kelly lui a annoncé la bonne nouvelle et a filmé sa réaction. Elle lui a dit « Je t’aime et tu as été envoyée dans ma vie pour une bonne raison. Je vais t’adopter. Tu es adoptée ! »

La réaction de Kelly est adorable

Kelly comprend-elle le sens des paroles de sa maîtresse ? Nul ne peut le dire. Toujours est-il qu’elle ressent son amour et son émotion, et qu’à la fin de ce beau discours, elle a décidé de s’asseoir au creux des jambes de sa maman. Ce comportement a beaucoup ému la nouvelle propriétaire.

Certains internautes y ont vu le signe que l’adoption était réciproque, et que Kelly donnait son accord. Par exemple, quelqu’un a écrit « Elle a dit : tu es adoptée aussi. » Un autre commentaire dit « Je suis adoptée ? Dans ce cas, je vais m’asseoir ici pour toujours ! »

En tout cas, les internautes ont été touchés et ravis de cet « échec de famille d’accueil ». Quoi de mieux pour la chienne, qui a pris ses repères et s’est attachée à sa maîtresse, que de ne plus avoir à changer de famille ? Et surtout, elle est maintenant sure d’avoir trouvé sa maison pour toujours, et c’est ce que l’on souhaite à tous les animaux de refuge.