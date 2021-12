Un Teckel aide une petite fille à gérer sa peur des visites médicales

Mary était terrifiée à l'idée de se rendre chez le médecin... Jusqu'au jour où elle a été autorisée à venir avec son chien.

Lorsque Weenie, un Teckel, a rejoint la famille Cooley, il a littéralement changé la vie de Mary. La petite fille, qui est autiste, a rapidement tissé un lien unique avec le nouvel arrivant à 4 pattes. Le duo est devenu inséparable.

La boule de poils a aidé l'enfant à gérer sa peur face à des situations inédites. « Il pousse son museau sur sa joue, afin d'attirer son attention sur lui et non sur la cause de son anxiété », a déclaré Fernweh Cooley au Dodo.

© Fernweh Cooley

Le chien aide l'enfant à surmonter les obstacles

L'un des plus grands défis à relever pour Mary est d'aller chez le médecin. « Elle avait l'habitude de crier, de sortir du bureau et de se cacher, a expliqué la mère de famille, mais après des années de patience à ne pas la pousser à faire des choses qu'elle ne voulait pas, nous avons réussi à la faire entrer, mais elle restait assise sans parler, sans nous regarder et se sentait nerveuse. »

© Fernweh Cooley

Fernweh souffrait de voir sa fille aussi stressée. Un jour, elle a donc demandé au professionnel de santé si Weenie pouvait l'accompagner lors de la consultation. La demande acceptée, le résultat a époustouflé la maman.

En présence de son Teckel, Mary « a interagi avec le personnel, leur a fait savoir ce qui la dérangeait, leur a parlé et a réellement souri », a indiqué Fernweh. Le chien l'a aidée à vaincre son anxiété. Weenie lui a permis de se sentir en sécurité et a transformé sa visite médicale en une expérience positive.

© Fernweh Cooley

Lorsque ses parents ont accueilli le Teckel, ils ne se doutaient pas de la place importante qu'il prendrait dans la vie de leur enfant. Weenie et Mary forment un couple de meilleurs amis, et ce, pour toujours.