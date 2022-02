La réaction touchante d'un bambin réconfortant un chien effrayé par l'orage

Un Golden Retriever a été confronté à ce qui est l’une des pires hantises pour bon nombre de ses congénères : l’orage. Son jeune ami humain était là pour l’aider à traverser cette épreuve.

La peur de l’orage est présente chez de nombreux chiens. Elle est parfois à l’origine de fugues, l’animal étant totalement pris de panique. Le Golden Retriever dont il est question ici est, lui aussi, terrifié par les grondements du ciel, mais il a la chance d’avoir son meilleur ami à ses côtés pour le rassurer.

La vidéo montrant la réaction de l’enfant à l’égard du canidé apeuré a été postée le 20 novembre sur le site communautaire Reddit, par un utilisateur se faisant appeler Thefairsewing. Elle affiche 96% d’upvotes et a donné lieu à des centaines de commentaires, tant la scène est touchante.

« Ce petit gars réconfortant son copain pendant un orage est la meilleure chose que vous verrez aujourd'hui », annonce l’auteur de la publication dans l’intitulé. La séquence a en effet de quoi nous attendrir et nous faire sourire.

On y voit le chien clairement effrayé après avoir été surpris dans l’orage, et s’étant réfugié dans la buanderie. Le pauvre Golden Retriever est assis contre le mur, tête baissée. Accroupi face à lui, un bébé fait de son mieux pour le rassurer.

Mots doux et caresses pour le réconforter

Le bambin le caresse, lui parle et l’embrasse dans une émouvante tentative de remonter le moral de son ami à 4 pattes. Une très belle scène montrant la relation sincère et intense qui peut exister entre les enfants et les chiens. Beaucoup parmi ceux qui ont commenté l’ont d’ailleurs souligné.

D’autres utilisateurs de Reddit, en revanche, ont soulevé la question de la sécurité du petit garçon, dont l’attitude pourtant pleine d’amour et d’empathie aurait pu susciter une réaction malheureuse de la part de l’animal. D’aucuns ont, en effet, rappelé que les chiens n’aiment pas forcément être serrés dans les bras. Encore moins lorsqu’ils sont dans un état d’angoisse.