La réaction poignante d'un chien dont la maîtresse a tardé à venir le chercher à la pension (vidéo)

Quand sa propriétaire travaille ou a des courses à faire, Lincoln le Golden Retriever passe la journée à la pension pour chiens. Il s’y amuse beaucoup et s’y est fait plus d’un ami parmi ses congénères, mais il est encore plus heureux lorsque sa maîtresse vient le chercher l’après-midi. Récemment, toutefois, cette dernière a eu un peu de retard et cela l’a rendu tout tristounet.