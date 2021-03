La réaction déchirante d'un chien qui retrouve son maître militaire de retour à la maison (vidéo)

Cela faisait 6 mois que le sergent-chef Rivera et son chien Kanoh ne s’étaient pas vu. De retour d’un déploiement, le militaire a pu retrouver son ami de toujours. Une scène pleine de tendresse et d’émotion.

Kanoh « est mon fils. Il va avoir 7 ans en mars. Je l’ai adopté alors qu’il n’était encore qu’un chiot. Je n’avais personne pour s’occuper de lui », confie Hector Rivera. Jusqu’à ce qu’il entende parler de « Dogs on Deployment », un programme permettant aux militaires devant partir en déploiement de faire garder leurs chiens pendant leur absence.

Sergent-chef de l’armée de l’air américaine, il devait passer 6 mois au Koweït avec son unité, rapporte Daily Star. Grâce à Dogs on Deployment, il avait pu confier son Pitbull aux soins de David Donahue et Joeana Mills-Donahue, un couple vivant à Attleboro dans le Massachussetts, à une vingtaine de kilomètres de son domicile de Holbrook.

Avant de partir, il leur avait laissé quelques-uns de ses t-shirts pour aider Kanoh à mieux vivre la séparation.

« Je ne savais pas comment il allait réagir »

Sa mission a pris fin et le soldat est arrivé devant la maison de David et Joeana le 19 janvier dernier pour récupérer son chien. Il est resté dans la voiture pendant qu’on faisait sortir Kanoh dans le jardin. Il est descendu du véhicule et a appelé le Pitbull, qui est venu vers lui en courant.

« Pour être honnête, je ne savais pas comment il allait réagir », reconnaît Hector Rivera, qui a ensuite « eu les larmes aux yeux ».

Leurs retrouvailles ont été un grand moment de tendresse. Voici la vidéo :

