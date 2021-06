Un chien emmené d’urgence chez le vétérinaire après avoir accidentellement mangé un hameçon

Des moments agréables peuvent virer au cauchemar en quelques secondes. À Dundee, une ville située au nord-est de l’Écosse, Darren Gordon et sa chienne Luna ont eu la frayeur de leur vie. Alors qu’ils se baladaient sur la plage, l’animal s’est gravement blessé avec un hameçon.

Le propriétaire du Husky âgé de 3 ans était assis sur un mur en train de regarder son compagnon à 4 pattes s’amuser, lorsque le drame est survenu. « Je l’ai entendue croquer quelque chose et j’ai couru pour voir ce qu’elle tenait », a dévoilé Darren Gordon au Daily Record. Supposant d’abord qu’il s’agissait d’un crabe, l’Écossais a été stupéfait de trouver une ligne de pêche suspendue à la bouche de Luna. Cette dernière a accidentellement mordu un hameçon de 4 cm, qui s’est enfoncé dans sa mâchoire.

© Vets Now

Une opération chirurgicale a été nécessaire pour retirer l'hameçon

Darren a essayé de retirer le crochet métallique de la lèvre inférieure du canidé. En vain. Lorsqu’il a compris que son geste pouvait causer plus de mal que de bien à Luna en lui déchirant la bouche, l’homme a décidé de l’emmener d’urgence dans une clinique vétérinaire. Avant cela, un passant a apporté de l’aide au duo en coupant la ligne de pêche d’environ un mètre, avec un couteau suisse. « Elle mettait sa patte dessus et essayait de la dégager, ce qui aurait pu faire plus de dégâts », a déclaré Darren.

© Vets Now

La femelle Husky a rapidement été prise en charge par les soigneurs. L’hameçon a été soigneusement retiré avec un scalpel, pendant que la chienne était sous sédation. La plaie a ensuite été recousue. « C’est la première fois que je dois emmener Luna chez le vétérinaire, a confié le propriétaire, c’était une expérience assez effrayante, mais le personnel de Vets Nows a été super. » Après ce terrible calvaire, Luna est en voie de guérison.

© Vets Now

Le propriétaire de Luna avertit les autres propriétaires d'être à l'affût des hameçons

L’une des infirmières, Leanne Walker, a expliqué que les hameçons constituent un danger pour les animaux. Une intervention chirurgicale est généralement nécessaire. Tenter d’enlever un tel objet métallique par ses propres moyens peut effectivement aggraver la blessure. « Votre premier instinct peut être d’essayer de retirer le crochet, mais ne le faites pas, a conseillé Darren Gordon, demandez simplement de l’aide. »