La police venue enquêter sur une affaire de stupéfiants découvre 18 chiens détenus dans des cages insalubres et impatients d'être libérés

Aux Etats-Unis, une perquisition menée par les forces de l’ordre pour une affaire de drogue a mis au jour un univers de souffrance animale insoupçonné. Derrière les murs d’une maison apparemment ordinaire, des chiens et de tout jeunes chiots vivaient dans des conditions alarmantes, exposés à la négligence et au danger, jusqu’à l’intervention des autorités.

A Ford Heights, ville de la banlieue sud de Chicago (Illinois), l’intervention du bureau du shérif du comté de Cook (Cook County Sheriff's Office) au domicile d’individus soupçonnés de se livrer au trafic de drogue a permis de sauver des chiens en grande détresse, rapportait ABC7 Chicago .

Les forces de l’ordre exécutaient un mandait de perquisition le 7 janvier 2025 dans la propriété en question. En arrivant sur les lieux, les policiers ont vu leurs soupçons se confirmer. Ils y ont effectivement découvert de la cocaïne et des pilules de lorazépam, un médicament considéré comme une drogue lorsqu’il est utilisé hors prescription médicale.

Ils ont également trouvé plus de 6 700 dollars (5 800 euros environ) en liquide et tout un arsenal : armes de poing, fusils, munitions, arcs, arbalètes, flèches, couteaux, machettes… Pire encore, les suspects détenaient 18 chiens dans d’horribles conditions, dont des chiots nouveau-nés.



Cook County Sheriff's Office / Facebook

Enfermement, absence d’hygiène et désespoir

Les canidés, de races diverses (Pitbull, Bulldog Anglais…) étaient enfermés dans des cages étroites et insalubres pour la plupart. Leurs regards abattus et perdus en disaient long sur la souffrance qu’ils devaient endurer au quotidien, jusqu’à ce sauvetage inespéré.



Cook County Sheriff's Office / Facebook

Tous ces chiens ont été évacués et pris en charge par le service local de contrôle des animaux (Cook County Animal Care and Control). Ils devront être réhabilités, éduqués, socialisés et soignés avant leur éventuelle mise en adoption ou leur placement en famille d’accueil.



Cook County Sheriff's Office / Facebook

Quant à leurs maîtres, Jason et Jermaine Thomas (âgés de 49 ans tous les 2), ils ont été placés en garde à vue, ont été présentés au tribunal de Markham en comparution immédiate, puis ont été emmenés à la prison du comté de Cook en attendant leur procès.